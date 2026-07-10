Arrestato dai Carabinieri un 27enne per atti persecutori e possesso di una roncola

I Carabinieri della stazione di Paternò, intervenuti in nottata nei pressi di via Circumvallazione in coordinamento con la centrale Operativa, hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 27enne del posto per “atti persecutori” e “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

Arrivati presso l’abitazione dalla quale era partita la richiesta di aiuto tramite il 112 Numero Unico di Emergenza gli operanti, hanno trovato in casa due fratelli di 27 e un 33enne. Quest’ultimo ha raccontato ai Carabinieri che, sempre più frequentemente e in modo più minaccioso, suo fratello si presentava come in quell’occasione a casa sua pretendendo di vedere i propri nipoti, con molta insistenza.

I Carabinieri hanno perquisito il 27enne trovandolo in possesso di una roncola con lama di 23 cm e manico di 13 che nascondeva all’interno dei pantaloni.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha pertanto scongiurato che la situazione potesse degenerare, verosimilmente con l’utilizzo dell’arma trovata nella disponibilità del 27ennne.

La roncola è stata sequestrata mentre il 27enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, ha disposto il suo accompagnamento presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza.