ou
ULTIME NOTIZIE

Vittoria, negozio di abbigliamento distrutto da un incendio: indagini

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Vittoria, negozio di abbigliamento distrutto da un incendio: indagini

Vittoria, negozio di abbigliamento distrutto da un incendio: indagini

CronacaRagusa

Non si esclude nessuna pista nelle indagini per stabilire le cause del rogo che, nelle prime ore del giorno, ha distrutto il negozio di abbigliamento Serpy, in centro, a Vittoria, all’angolo tra via Roma e via Gaeta. L’allarme è scattato intorno alle 5, quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere i locali dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria che hanno lavorato per diverse ore per domare il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero agli appartamenti sovrastanti e agli edifici adiacenti. Ingenti i danni.
(Foto Franco Assenza)

Potrebbero Interessarti