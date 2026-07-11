Vittoria, negozio di abbigliamento distrutto da un incendio: indagini

Non si esclude nessuna pista nelle indagini per stabilire le cause del rogo che, nelle prime ore del giorno, ha distrutto il negozio di abbigliamento Serpy, in centro, a Vittoria, all’angolo tra via Roma e via Gaeta. L’allarme è scattato intorno alle 5, quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere i locali dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria che hanno lavorato per diverse ore per domare il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero agli appartamenti sovrastanti e agli edifici adiacenti. Ingenti i danni.

(Foto Franco Assenza)