Controlli a Fiumefreddo e Mascali: un denunciato per droga

I Carabinieri delle stazioni di Fiumefreddo di Sicilia e di Mascali, al termine di un’attività di ricerca effettuata a casa di un 60enne, lo hanno denunciato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Al riguardo, in serata, i militari dell’Arma in collaborazione con i colleghi del Nucleo Radiomobile- Sezione Operativa e il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, sono stati impegnati in un servizio congiunto con militari della Guardia di Finanza di Riposto.

In tale contesto operativo sono state effettuate diverse perquisizioni presso le abitazioni di persone sospettate di detenere sostanze stupefacenti o armi in casa.

Al termine delle ricerche effettuate in territorio del comune di Mascali in casa di un 60enne del posto, sono stati trovati 70 grammi di marijuana e il relativo materiale per il confezionamento, nella disponibilità dell’uomo peraltro già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie.

Nelle immediate adiacenze dell’abitazione è stata trovata anche cocaina per la quale non è stato possibile ricondurne il possesso a nessuno.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata mentre il 60enne, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Nel corso delle attività, altre pattuglie, dislocate su strada hanno selezionato alcuni veicoli in transito per la verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Sono stati controllati 20 mezzi tra autovetture e motoveicoli, con elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.745 euro.

Durante una di tali attività, un centauro minorenne è stato segnalato alla Prefettura di Catania, quale assuntore perché trovato in possesso di modiche quantità di stupefacente.

Il giovane è stato anche sanzionato amministrativamente in quanto circolava a bordo del suo scooter senza avere mai conseguito la patente di guida.