Eventi estremi, il Comune di Modica partecipa al progetto Waveguard

Il Comune di Modica partecipa al progetto europeo WAVEGUARD Monitoraggio avanzato e risposta ai disastri per mitigare gli impatti degli eventi meteo-marini estremi, finanziato nell’ambito del Programma Interreg VI-A Italia/Malta. Lo rende noto l'assessore alle Politiche sociali, Concetta Spadaro. Il progetto vede come capofila l’Università degli Studi di Catania -Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali- e coinvolge un partenariato composto da Università degli Studi di Palermo, INGV -Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia- dall’ISPRA -Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale-, dal CNR -Consiglio Nazionale delle Ricerche-, University of Malta, Civil Protection Department di Malta e Comando Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

Il progetto WAVEGUARD mira a integrare diverse tecnologie di osservazione e analisi, tra cui reti sismiche, boe ondametriche, radar costieri, microbarometri e sistemi avanzati di elaborazione dei dati, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza dei fenomeni meteo-marini estremi e rafforzare gli strumenti a supporto della sicurezza dei territori costieri dell’area Italia-Malta.

Nell’ambito del progetto si sta realizzando un array sismico nell’area iblea. Si tratta di una rete coordinata di stazioni sismiche progettata per rilevare, analizzare e monitorare i segnali prodotti dall’interazione tra mare, atmosfera e Terra solida durante eventi meteo-marini intensi, come forti mareggiate, tempeste e Medicane, i cicloni mediterranei simil-tropicali. Due delle nuove stazioni previste saranno installate proprio nel territorio comunale di Modica, che diventa così parte di una infrastruttura scientifica innovativa dedicata al monitoraggio e alla comprensione dei fenomeni estremi che possono interessare il Canale di Sicilia e il Mediterraneo centrale.

Le stazioni sismiche installate nell’ambito di WAVEGUARD non hanno soltanto la funzione tradizionale di registrare terremoti, ma permettono anche di misurare il cosiddetto microseism, cioè il rumore sismico naturale generato dal moto ondoso, consentendo di ottenere informazioni utili sull’intensità e sull’evoluzione spazio-temporale degli eventi meteo-marini estremi. La partecipazione del nostro comune di Modica rappresenta un contributo concreto alla ricerca scientifica, alla conoscenza del territorio e allo sviluppo di

strumenti innovativi a supporto del monitoraggio ambientale, della prevenzione e della risposta agli eventi meteo-marini estremi. "Volevo ringraziare - dice l'assessore - il Dirigente del III settore del comune di Modica architetto Fabio Bellaera con cui abbiamo promosso il progetto portandolo avanti in collaborazione con i referenti scientifici, professori Andrea Cannata e Francesco Panzera, dell’Università di Catania”