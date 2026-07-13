Il ristorante Zabbatana riscopre la storia del Caricatore di Pozzallo

Per secoli è stato uno dei principali snodi commerciali della Sicilia. Da qui transitavano i carichi di grano provenienti dall'entroterra della Contea di Modica, destinati ai porti del Mediterraneo. Oggi, nello stesso luogo, il viaggio continua, ma attraverso la cucina.

Il nome Zabbatana deriva infatti dall'antica Zarbatana, la denominazione con cui venivano identificati i magazzini del Caricatore di Pozzallo, dove le merci venivano raccolte, custodite e successivamente imbarcate sulle navi mercantili. Un luogo che ha contribuito alla crescita economica della costa sud-orientale della Sicilia e che ancora oggi conserva una profonda memoria identitaria.

È da questa storia che nasce l'identità di Zabbatana, ristorante affacciato sul mare di Pozzallo, che ha scelto di trasformare quel patrimonio storico in un racconto gastronomico contemporaneo. Non un semplice richiamo al passato, ma la volontà di restituire valore a un nome che racconta la vocazione mediterranea della città.

Alla guida della cucina c'è lo chef Flavio Cannizzaro, interprete di una cucina contemporanea che parte dalla tradizione siciliana per costruire un linguaggio essenziale, riconoscibile e profondamente legato al territorio. Tecnica, equilibrio e rispetto della materia prima guidano ogni preparazione, con particolare attenzione al pescato locale, ai prodotti stagionali e alle eccellenze della Sicilia. La sua cucina evita qualsiasi esercizio nostalgico e utilizza l'innovazione per valorizzare il gusto autentico degli ingredienti.

Tra i piatti che meglio rappresentano questa filosofia emerge il Pacchero rigato con zuppa di pesce e mandorla pizzuta di Avola tostata, una preparazione che racchiude simbolicamente gli elementi che hanno costruito la storia di questo territorio. La pasta richiama il grano che per secoli veniva stoccato nel Caricatore prima di essere esportato; il pescato racconta il mare che ha reso Pozzallo un porto strategico; la mandorla rappresenta l'entroterra agricolo e la ricchezza della Sicilia sud-orientale.

È un piatto che diventa racconto. Un modo per ricordare che il Mediterraneo non è soltanto un mare, ma uno spazio di incontri, commerci, culture e contaminazioni che ancora oggi continua a vivere attraverso la gastronomia.

Con la sua proposta culinaria e con un nome che custodisce la memoria della città, Zabbatana restituisce nuova vita a uno dei luoghi più significativi della storia di Pozzallo. Dove un tempo partivano le navi cariche di grano, oggi prendono forma esperienze gastronomiche che raccontano il territorio con uno sguardo contemporaneo, trasformando il passato in un ingrediente vivo della cucina.

Foto: Chef Flavio Cannizzaro

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