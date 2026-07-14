Valverde: maxi controlli stradali, elevate multe per 10.000 euro

La Polizia di Stato ha coordinato, nei giorni scorsi, un’articolata attività di controllo nel territorio del comune di Valverde per contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa e per verificare il rispetto delle regole del Codice della Strada, a tutela della sicurezza pubblica.

L’intervento si inserisce nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo in queste settimane in tutto il territorio provinciale, su disposizione della Questura di Catania, per garantire la capillare presenza della Polizia di Stato.

In questa circostanza, a coordinare le verifiche sono stati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, con il supporto delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, unitamente al personale della Polizia Locale del Comune di Valverde.

Come di consueto, l’attività dei poliziotti si è sviluppata su più fronti, con un pattugliamento dinamico delle arterie maggiormente trafficate e delle zone periferiche al fine di rafforzare i servizi di prevenzione, monitoraggio e vigilanza, soprattutto in questo periodo estivo, in modo da scongiurare la commissione di reati predatori.

Particolare attenzione è stata rivolta all’accertamento delle condotte indisciplinate di automobilisti e motociclisti alla guida, riscontrando non poche infrazioni al codice della strada.

I poliziotti hanno istituito diversi posti di controllo nei punti strategici di Valverde, nelle vie d’accesso e nelle aree con una significativa densità veicolare, sanzionando comportamenti illeciti in grado di determinare concreti rischi per l’incolumità degli utenti della strada.

Sono state identificate 160 persone e controllati 98 veicoli, tra auto e scooter. Ai conducenti indisciplinati sono state contestate numerose sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di 10.000 euro, con la decurtazione di 15 punti dalle patenti.

Nello specifico, sei automobilisti sono stati sanzionati perché sprovvisti della revisione periodica del mezzo, per cui si è proceduto alla sospensione dei veicoli dalla circolazione. Un conducente non ha esibito i documenti richiesti, un altro è stato sorpreso a guidare senza patente. Un uomo in sella ad uno scooter è stato fermato perché alla guida senza il casco protettivo.

Altri due automobilisti, invece, non hanno fornito la polizza assicurativa perché mai contratta, per cui si è provveduto al sequestro amministrativo dei relativi mezzi.

Altre due violazioni sono scattate per esercitazione alla guida di persona non munita di foglio rosa e in un caso per incauto affidamento.

Ulteriori azioni di controllo dei poliziotti del Commissariato di Acireale verranno effettuate nei prossimi giorni in altre zone di competenza.