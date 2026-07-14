Modica, l'azienda San Gregorio festeggia con dipendenti e clienti i suoi primi 18 anni
Un intenso pomeriggio di lavoro tracciato dal claim ‘San Gregorio siamo noi’, prima
di rilassarsi nei giardini del Modica Palace Hotel. Ma soprattutto un pomeriggio di
ascolto e confronto su temi trattati da esperti e pieno di contenuti e messaggi chiari e
lineari. Cosi la San Gregorio ha deciso di celebrare la sua maggiore età, i suoi primi
18 anni, dedicando il pomeriggio della scorsa domenica a dipendenti e clienti. Un
modo per sincerare la crescita esponenziale di un’azienda che commercializza carni
in Sicilia e che, soprattutto, legge i tempi, studia i mercati, si innova, fa ricerca e lavora
per proteggere qualità e salute. L’evento si è aperto con un’assise dedicata al team di
San Gregorio in cui si è fatta un’analisi di quanto fatto e si è tracciato il solco di
impegni e prospettive. Il secondo momento è stato un talk con due docenti universitari profondi conoscitori
della materia. Una piacevole e distesa conversazione: in presenza con Vincenzo
Chiofalo, Professore Ordinario al Dipartimento di Scienze Veterinarie
dell’Università di Messina, ricercatore sugli aspetti della produzione zootecnica e
all'alimentazione animale, dalla dietetica animale sino agli effetti sulla dietetica umana,
e da remoto -perché impossibilitato a raggiungere Modica a causa dello stop ai voli su
Catania- di Vittorio Dell’Orto Professore Ordinario di Nutrizione e Alimentazione
Animale alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano.
Conversazione aperta dal saluto dell’Amministratrice della San Gregorio, Federica
Lucifora, prima che i due accademici entrassero nel vivo dei temi parlando di filiera,
qualità delle carni, studio e ricerca, analisi e di fiducia.
San Gregorio è un’azienda modicana che fornisce carni fresche per macellai e ristoratori.
Nasce nel 2008 dall’impegno della famiglia Lucifora e in 18 anni ha costruito un percorso che
oggi unisce tradizione agricola, competenze tecniche e organizzazione moderna. Con un
obiettivo: offrire a macellai e ristoratori carni sicure, tracciate e uniformi, accompagnate da un
servizio affidabile. Un’azienda che mette al centro il valore delle persone che ogni giorno la
fanno funzionare.