Modica, l'azienda San Gregorio festeggia con dipendenti e clienti i suoi primi 18 anni

Un intenso pomeriggio di lavoro tracciato dal claim ‘San Gregorio siamo noi’, prima

di rilassarsi nei giardini del Modica Palace Hotel. Ma soprattutto un pomeriggio di

ascolto e confronto su temi trattati da esperti e pieno di contenuti e messaggi chiari e

lineari. Cosi la San Gregorio ha deciso di celebrare la sua maggiore età, i suoi primi

18 anni, dedicando il pomeriggio della scorsa domenica a dipendenti e clienti. Un

modo per sincerare la crescita esponenziale di un’azienda che commercializza carni

in Sicilia e che, soprattutto, legge i tempi, studia i mercati, si innova, fa ricerca e lavora

per proteggere qualità e salute. L’evento si è aperto con un’assise dedicata al team di

San Gregorio in cui si è fatta un’analisi di quanto fatto e si è tracciato il solco di

impegni e prospettive. Il secondo momento è stato un talk con due docenti universitari profondi conoscitori

della materia. Una piacevole e distesa conversazione: in presenza con Vincenzo

Chiofalo, Professore Ordinario al Dipartimento di Scienze Veterinarie

dell’Università di Messina, ricercatore sugli aspetti della produzione zootecnica e

all'alimentazione animale, dalla dietetica animale sino agli effetti sulla dietetica umana,

e da remoto -perché impossibilitato a raggiungere Modica a causa dello stop ai voli su

Catania- di Vittorio Dell’Orto Professore Ordinario di Nutrizione e Alimentazione

Animale alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano.

Conversazione aperta dal saluto dell’Amministratrice della San Gregorio, Federica

Lucifora, prima che i due accademici entrassero nel vivo dei temi parlando di filiera,

qualità delle carni, studio e ricerca, analisi e di fiducia.

San Gregorio è un’azienda modicana che fornisce carni fresche per macellai e ristoratori.

Nasce nel 2008 dall’impegno della famiglia Lucifora e in 18 anni ha costruito un percorso che

oggi unisce tradizione agricola, competenze tecniche e organizzazione moderna. Con un

obiettivo: offrire a macellai e ristoratori carni sicure, tracciate e uniformi, accompagnate da un

servizio affidabile. Un’azienda che mette al centro il valore delle persone che ogni giorno la

fanno funzionare.