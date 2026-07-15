Volley, all'Avimec Modica il giovane talento Giacomo Piovan

Il roster 2026/2027 dell'Avimec Modica si arricchisce di un altro giovane talento che ha scelto il sestetto della Contea per continuare il suo percorso di crescita nella pallavolo. L'Avimec Modica, infatti, ha portato all'ombra del Castello un giovane di prospettiva, ma in grado di dare il suo contributo sin da subito. Si tratta del giovane palleggiatore padovano Giacomo Piovan.

Classe 2006, 191 centimetri di altezza, Giacomo Piovan approda in Sicilia, reduce dalla bellissima stagione di serie B disputata in Calabria nelle fila della Tonno Callipo Vibo Valentia, dove ha dimostrato di essere in grado di poter affrontare un campionato competitivo come quello di serie A3, in cui debutterà con la maglia dei “Galletti”, con la quale avrà la possibilità di crescere e affinare le sue doti tecniche.

Prima del salto nella pallavolo dei “grandi”, Piovan ha completato il suo percorso giovanile nelle file della Kioene Padova, formazione con la quale ha disputato i campionati under 17 e under 19.

Ora per lui la possibilità di alzare ulteriormente asticella e misurarsi in un campionato difficile come quello di Terza Serie.