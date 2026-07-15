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Catania, Enzo Bianco piange la scomparsa di Franco Cazzola

Catania, Enzo Bianco piange la scomparsa di Franco Cazzola

CronacaCatania

Con profondo dolore, Enzo Bianco esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Franco Cazzola, insigne docente universitario, brillante intellettuale e uomo di straordinario rigore morale: "Un grande figura che ha lasciato un'impronta indelebile nella vita culturale e istituzionale del nostro Paese e nella Città di Catania".
Continua Bianco: "Studioso acuto dei fenomeni politici e delle degenerazioni della vita pubblica, Franco Cazzola seppe anticipare i tempi con la sua fondamentale opera 'Della corruzione. Fisiologia e patologia di un sistema politico', un libro destinato a diventare un punto di riferimento nel dibattito nazionale sui temi della legalità, dell'etica pubblica e del buon governo. Fu proprio l'autorevolezza del suo pensiero e la profondità delle sue analisi a ispirare una scelta allora assolutamente innovativa: la sua nomina a primo Assessore alla Trasparenza nella storia delle amministrazioni italiane, nella mia prima Giunta da sindaco di Catania eletto direttamente dal popolo".

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