Catania, Enzo Bianco piange la scomparsa di Franco Cazzola

Con profondo dolore, Enzo Bianco esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Franco Cazzola, insigne docente universitario, brillante intellettuale e uomo di straordinario rigore morale: "Un grande figura che ha lasciato un'impronta indelebile nella vita culturale e istituzionale del nostro Paese e nella Città di Catania".

Continua Bianco: "Studioso acuto dei fenomeni politici e delle degenerazioni della vita pubblica, Franco Cazzola seppe anticipare i tempi con la sua fondamentale opera 'Della corruzione. Fisiologia e patologia di un sistema politico', un libro destinato a diventare un punto di riferimento nel dibattito nazionale sui temi della legalità, dell'etica pubblica e del buon governo. Fu proprio l'autorevolezza del suo pensiero e la profondità delle sue analisi a ispirare una scelta allora assolutamente innovativa: la sua nomina a primo Assessore alla Trasparenza nella storia delle amministrazioni italiane, nella mia prima Giunta da sindaco di Catania eletto direttamente dal popolo".