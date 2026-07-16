Wizz Air continua a crescere a Comiso: arriva il nuovo volo domestico per Milano Malpensa

Wizz Air, la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato, e SAC, Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, annunciano una nuova tappa nel percorso di crescita della compagnia nella Sicilia orientale: dal 27 ottobre 2026 prenderà il via il nuovo collegamento diretto tra Comiso e Milano Malpensa.

La nuova rotta sarà operata tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato, offrendo ai passeggeri del Sud-Est siciliano un nuovo collegamento diretto con il Nord Italia. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da €19.99.

L’annuncio arriva a pochi giorni dall’avvio delle operazioni tra Comiso e Katowice e segna un nuovo passo nell’espansione di Wizz Air dall’aeroporto ibleo. Dopo il recente avvio del collegamento internazionale con Katowice e la già presente rotta verso Tirana, la compagnia amplia infatti il proprio network da Comiso con una nuova direttrice domestica, rafforzando la connettività tra la Sicilia orientale e una delle aree economicamente e socialmente più importanti del Paese.

Il nuovo collegamento con Milano Malpensa nasce con l’obiettivo di rispondere alle concrete esigenze di mobilità del territorio, avvicinando il Sud-Est siciliano alla Lombardia e al Nord Italia. La rotta offrirà una nuova opzione di viaggio ai tanti siciliani che si spostano per lavoro, studio o per visitare amici e familiari, rendendo allo stesso tempo più semplice per i viaggiatori del Nord raggiungere direttamente il territorio ibleo e le sue bellezze paesaggistiche e culturali.

La nuova Comiso – Milano Malpensa rafforza ulteriormente la continua collaborazione tra Wizz Air e SAC e si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo della connettività della Sicilia orientale. Un percorso che vede la compagnia continuare a investire sia su Catania sia su Comiso, ampliando progressivamente il proprio network e offrendo nuove opportunità di viaggio ai passeggeri dell’Isola.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: "L’annuncio della nuova rotta Comiso-Katowice testimonia la nostra volontà di investire in modo capillare sull'intero sistema aeroportuale della Sicilia orientale. Questo nuovo collegamento non è un’iniziativa isolata, ma si inserisce in una strategia di espansione massiccia che vede l’arrivo, di due nuovi aerei quest’anno basati a Catania e il continuo rafforzamento della nostra storica partnership con SAC. Stiamo costruendo un network integrato che lavora su due fronti: da un lato potenziamo Fontanarossa, dall'altro continuiamo costantemente a valorizzare Comiso. Offriamo ai viaggiatori siciliani un ventaglio di opzioni senza precedenti, confermandoci ancora una volta come uno dei più importanti motori della connettività dell’isola. Let’s WIZZ, Comiso!"

«Il nuovo collegamento con Milano Malpensa rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità del territorio e un'opportunità importante per rafforzare i collegamenti tra il Sud-Est della Sicilia e uno dei principali hub del Paese. È una rotta che amplia le possibilità di viaggio per cittadini, imprese e studenti e, al tempo stesso, rende il nostro territorio ancora più accessibile ai flussi turistici e d'affari. L'ampliamento del network di Wizz Air conferma la validità del lavoro che stiamo portando avanti insieme ai vettori per valorizzare il ruolo complementare degli aeroporti di Catania e Comiso all'interno di un sistema aeroportuale integrato. Dopo Katowice e Tirana, il collegamento con Milano Malpensa amplia ulteriormente le opportunità offerte ai passeggeri e contribuisce ad accrescere l'attrattività dello scalo. Desideriamo ringraziare il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e la Regione Siciliana, che hanno sostenuto concretamente questo percorso, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e operatori rappresenti un elemento essenziale per rafforzare la connettività e la competitività del territorio. Continueremo a lavorare per consolidare il ruolo di Comiso nel sistema aeroportuale della Sicilia orientale, favorendo l'arrivo di nuove opportunità di collegamento e contribuendo alla crescita economica e turistica dell'intero territorio» hanno dichiarato Anna Quattrone, presidente di SAC e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.

“Grazie al lavoro costante degli uffici diretti dall’ing. Sinatra, il LCC di RG ha potuto mettere a frutto anche le economie residue dei fondi stanziati per l’incentivazione di ulteriori rotte domestiche da e per l’aeroporto di Comiso. Consolidare e rafforzare la presenza di una così importante compagnia aerea nel nostro scalo è un successo per l’intera area, per cui ringrazio la convergenza delle energie in campo, tutte cooperanti a questo solo scopo: dalle politiche di marketing della società di gestione SAC, al sostegno della Regione Siciliana, allo sforzo dei sindaci dei dodici comuni di cui il Libero Consorzio si compone, segno manifesto che quando un territorio mostra nei fatti unità di intenti e convergenza di azioni i risultati si ottengono e ridondano a favore di tutti gli utenti del Sud-Est” ha dichiarato Maria Rita Schembari, Presidente del Libero Consorzio di Ragusa e Sindaco di Comiso.

La crescita a Comiso si affianca al continuo sviluppo della presenza di Wizz Air a Catania. La compagnia ha recentemente annunciato l’arrivo di un quarto Airbus A321neo basato presso l’aeroporto etneo, che permetterà di ampliare ulteriormente il network dalla Sicilia.

A partire dalla stagione invernale 2026, Wizz Air infatti lancerà da Catania quattro nuovi collegamenti. La nuova rotta per Roma Fiumicino, operativa dal 14 dicembre con più frequenze giornaliere, aggiungerà un importante collegamento domestico e contribuirà a migliorare ulteriormente la mobilità tra la Sicilia e la Capitale. Il network internazionale sarà invece ampliato con i nuovi voli per Valencia, operativi quattro volte a settimana dal 14 dicembre, Alicante, tre volte a settimana dal 15 dicembre, e Porto, due volte a settimana dal 27 ottobre.

Wizz Air opera attualmente a Catania un totale di 23 rotte verso 13 Paesi. Dall’inizio delle operazioni nel settembre 2009, la compagnia ha trasportato oltre 10,5 milioni di passeggeri da e per lo scalo etneo. Nel 2026, Wizz Air offre oltre 2,2 milioni di posti, il 34,5% in più rispetto al 2025, mentre durante la sola stagione estiva la capacità raggiunge 1,4 milioni di posti, con una crescita del 40% rispetto all’estate precedente.

Con una quota di mercato del 14,7%, Wizz Air è oggi la seconda compagnia aerea presso l’aeroporto di Catania. Il network della compagnia collega la Sicilia con un ampio ventaglio di destinazioni in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, sostenendo il turismo in entrata e offrendo ai passeggeri siciliani un numero crescente di opportunità di viaggio a tariffe accessibili.

La compagnia impiega inoltre oltre 120 membri dell’equipaggio a Catania, contribuendo allo sviluppo economico e occupazionale del territorio e continuando a far crescere il proprio team locale.

Parallelamente, Wizz Air continua ad ampliare la propria presenza a Comiso, dove è oggi la terza compagnia aerea per quota di mercato. La capacità di Wizz Air a Comiso, durante la stagione estiva, cresce infatti del 65% rispetto allo scorso anno.