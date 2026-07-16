Avola presenta il cartellone estivo 2026: tre mesi di eventi tra musica, tradizioni e grandi appuntamenti

Un'estate all'insegna dell'intrattenimento, della cultura e della valorizzazione del territorio. L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cannata ha presentato il programma dell'Estate Avolese 2026, un ricco calendario di manifestazioni che animerà la città da luglio fino alla fine di settembre con concerti, spettacoli, eventi sportivi, appuntamenti culturali e iniziative dedicate a residenti e turisti.

«Abbiamo voluto realizzare un programma capace di coinvolgere tutte le fasce d'età e di valorizzare i luoghi simbolo della nostra città, dal centro storico al lungomare, passando per il Borgo Marinaro e Avola Antica», dichiarano il sindaco Rossana Cannata e l'assessore alla Cultura e allo Spettacolo Deborah Rossitto.

Il calendario prenderà il via dal 17 al 19 luglio con la dodicesima edizione della Notte Rosa sul lungomare Pantanello. Il 19 luglio sarà dedicato alla commemorazione di Paolo Borsellino, mentre dal 20 luglio all'8 agosto il Borgo Marinaro ospiterà il tradizionale torneo di beach volley.

Tra gli appuntamenti culturali spiccano la presentazione del libro La regola del silenzio di Oscar Farinetti il 23 luglio e, il giorno successivo, la mostra "I mille volti di Frida", accompagnata da una serata danzante e dalla Notturna Coppa Santa Venera di ciclismo.

Il momento più atteso sarà il 26 luglio, giorno della festa patronale dedicata a Santa Venera, con la solenne processione religiosa, il concerto della Banda Musicale Città di Avola, il suggestivo Laser Show "Magie di Luce" in piazza Umberto I e il videomapping in piazza Teatro.

Il 27 luglio salirà sul palco Carl Brave, seguito dal format musicale We Love 2000, mentre dal 29 luglio al 1° agosto tornerà la seconda edizione dell'Avola Book Festival.

Ad agosto il programma entrerà nel vivo con numerosi eventi. Il 2 agosto si celebrerà l'Ottava di Santa Venera con la tradizionale processione a mare e il concerto dei Blasco Ciurma, tribute band dedicata a Vasco Rossi. Il 5 agosto spazio a Note di Stelle – Le Notti del Vino, il 7 agosto alla Notte Bianca di Avola e il 9 agosto all'Avola Banda Fest.

Per la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, la Rotonda sul Mare farà da cornice a uno spettacolo pirotecnico. Dal 13 al 16 agosto tornerà la Sagra del Pesce Spada, mentre il 14 agosto il Parco Robinson ospiterà il Rock-Aro DJ per il Ferragosto.

Dal 17 al 19 agosto spazio ai sapori internazionali con l'International Street Food, seguito dal Sicily Beer Fest, in programma dal 20 al 23 agosto al Borgo Marinaro. Il 19 agosto farà tappa ad Avola Miss Italia, mentre il 22 agosto sarà la volta del concerto dei QBeta. Dal 28 al 30 agosto si svolgerà il Marenautica Fest 2026.

Dal 31 agosto al 6 settembre la città ospiterà la Settimana della Famiglia, con la quarta edizione di Bici in Città, mentre dal 4 al 6 settembre debutterà Avola in Sale, nuova manifestazione dedicata alle eccellenze del territorio.

Gli ultimi appuntamenti saranno il 7° Avola Openwater il 6 settembre, Sport City Avola il 13 settembre e il 18° Slalom Città di Avola, in programma il 20 settembre, che chiuderà ufficialmente la stagione estiva.

Un cartellone ampio e variegato che punta a rafforzare l'immagine di Avola come destinazione turistica di riferimento della Sicilia sud-orientale, offrendo un'estate ricca di esperienze tra spettacolo, cultura, sport, tradizioni popolari e valorizzazione delle eccellenze locali.