Notti Bianche Mediterranee 2026.

Due serate da vivere, due appuntamenti capaci di coniugare il fascino della grande ippica con il divertimento e lo spettacolo. L'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa si prepara ad accogliere, venerdì 17 e sabato 18 luglio, le Notti Bianche al Mediterraneo 2026, appuntamento che coniuga la grande ippica a un ricco calendario di eventi collaterali aperti al pubblico.

Il weekend si aprirà venerdì con il convegno di trotto, ma la giornata clou sarà senza dubbio sabato 18 luglio, quando sotto le luci della pista andrà in scena il grande galoppo in notturna impreziosito da due prove di assoluto prestigio del calendario nazionale: il Gran Premio Nastro d'Oro di Sicilia e il Criterium d'Estate. Start delle corse alle ore 20. La prova tecnicamente più importante più ricca del programma, con un montepremi di 28 mila e 700 euro, sarà il Premio Nastro d'Oro di Sicilia, handicap principale di Classe 2 riservato ai cavalli di tre anni e oltre sui 2100 metri della pista piccola. Sulla carta il pronostico sembrerebbe appannaggio di Cime Tempestose, Muhaarar Dream e Beauty Bella, mentre Rigais, forte dell'ottimo stato di forma, rappresenta l'insidia più credibile nel ruolo di sorpresa.

Ben riuscito e di non semplice soluzione si presenta, invece, il Criterium d'Estate, condizionata di Classe 1 per i cavalli di due anni sui 1500 metri della pista grande, dotata di un ghiotto montepremi di 20 mila e 900 euro. Saranno dieci i puledri al via in un'edizione particolarmente interessante dove, però, i principali candidati al successo potrebbero essere Travel Like a King, Queen Calix, King Hazama e Lampo dei Grif, senza escludere possibili inserimenti di altri soggetti pronti a recitare un ruolo da protagonisti.

Le Notti Bianche al Mediterraneo offriranno però molto più delle emozioni sportive. L'intero ippodromo sarà animato da un ricco programma di eventi collaterali pensati per coinvolgere un pubblico di ogni età. La colonna sonora della serata sarà affidata all'intrattenimento musicale dal vivo della AlexLu Band, mentre la Dynamic Aerial Academy proporrà spettacoli di buon livello di acrobatica aerea, esibizioni di social dance e di coinvolgenti ritmi caraibici. Spazio anche alle famiglie con una grande area dedicata ai bambini, dove non mancheranno trampolieri, mascotte, gonfiabili e animazione a cura di Animamente; emozioni per il battesimo della sella offerte da Scuderia Runza - Eventi Equestri Sicilia. La Selezione Regionale di Miss Italia porterà in passerella fascino ed eleganza; e una suggestiva esposizione di moto custom organizzata dai Devils Dust Bikers, in collaborazione con i Lupi dei Climiti 2003, pronta ad attirare appassionati e curiosi. Presenti inoltre diverse aree e stands espositivi.

Ad aprire ufficialmente le Notti Bianche al Mediterraneo, venerdì 17 luglio, sarà dunque il convegno di trotto con prima corsa prevista alle 20.15. La prova di maggior richiamo sarà il Memorial Armando Di Benedetto, confronto riservato a sette tra i migliori anziani locali di categoria C-B. La corsa sembra ruotare attorno al desiderio di riscatto di Flower Slf e Eleomeda Jet, quest'ultima sfortunata nella più recente uscita. Tra gli avversari più accreditati figurano il francese Eno De Narmont, tornato in grande evidenza nelle ultime prestazioni, e Candido Jet, soggetto di indiscussa qualità, duttile e sempre competitivo.