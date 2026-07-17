Ragusa, cocaina nascosta nell'asciugatrice: arrestato tunisino 27enne

I carabinieri di Ragusa hanno arrestato un cittadino tunisino di 27 anni, regolarmente residente in Italia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è finito nel mirino dei militari a seguito di una mirata perquisizione domiciliare effettuata in un’abitazione di corso Vittorio Veneto. Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 60 grammi di cocaina, abilmente occultati tra i panni all’interno dell’asciugatrice. Il controllo, esteso poi all’intero immobile, ha permesso di sequestrare anche numerosi strumenti usati per l’attività illecita: materiale vario per il confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione e posateria intrisa di residui di droga. Secondo le stime dei militari, il quantitativo di stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare sul mercato del dettaglio circa 9.000 euro. Dopo le formalità di rito, il 27enne è stato posto in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.