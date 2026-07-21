Acqua in Ortigia: quadro migliorato, ma non ancora normalizzato

Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente comunica che la rilevazione effettuata questa mattina, 21 luglio alle ore 8:00, conferma un quadro complessivamente migliore rispetto alla fase più acuta della crisi idrica, ma non consente ancora di parlare di piena normalizzazione del servizio, tutt'altro.

Alla domanda se l’acqua uscisse dai rubinetti con pressione regolare, le segnalazioni negative stamani rappresentano circa il 31,9% del totale. Il dato mostra un lieve peggioramento rispetto alla rilevazione di ieri mattina, quando le risposte negative erano pari a circa il 26%.

Anche oggi la distribuzione territoriale del disservizio resta fortemente concentrata nella parte interna e più alta di Ortigia che continua quindi a essere l’area maggiormente sensibile, soprattutto per le utenze collocate ai piani superiori.

Dall’incrocio delle segnalazioni raccolte nei giorni scorsi emerge inoltre un dato non casuale: le criticità tendono a concentrarsi in un quadrante interno abbastanza definito.

Va precisato che, per quanto riguarda Ortigia, le criticità monitorate dal Comitato sono collegate al sistema di alimentazione del serbatoio di Viale Teracati, che serve direttamente l’isola. Non disponiamo di elementi per affermare se le difficoltà segnalate in altri quartieri dipendano dallo stesso problema o da criticità diverse, connesse ad altri serbatoi o ad altre linee. Proprio per questo chiediamo ad Aretusacque, Comune e ATI un quadro pubblico complessivo, area per area.

Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente nasce dai residenti di Ortigia come comitato di quartiere, con l’obiettivo di tutelare la qualità della residenzialità nell’isola. Per questo il nostro monitoraggio si è concentrato su Ortigia: non per privilegio, ma per responsabilità verso il territorio che rappresentiamo.

In pochi giorni sono state effettuate circa 2.000 rilevazioni civiche, con monitoraggi ripetuti anche tre volte al giorno, raccolta di segnalazioni via per via, analisi delle fasce orarie, individuazione delle zone più colpite e confronto tecnico con Aretusacque, attraverso un gruppo di lavoro di residenti con competenze specifiche. Accanto al lavoro tecnico è stato attivato anche un supporto legale, con esposti, modelli di segnalazione e vademecum operativi per documentare correttamente il disservizio.

Le reazioni arrivate da altri quartieri confermano che il problema idrico ha una dimensione più ampia. Ma non c’è alcuna contrapposizione tra Ortigia e il resto della città. Ortigia non è privilegiata: Ortigia si è organizzata. E proprio questo metodo può essere utile anche altrove.

L’acqua non si misura nei comunicati. Si misura dai rubinetti delle case.

Il Portavoce

Davide Biondini