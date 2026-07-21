Catania: lancia la droga alla vista della Polizia, arrestato 20enne.

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi, un catanese di 20 anni trovato con due sacchetti di marijuana.

Il giovane è stato notato in sella al suo scooter nel quartiere San Giorgio dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, impegnati in un’attività di controllo finalizzata a contrastare, in particolar modo, il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce nel quadro delle incessanti azioni della Polizia di Stato, sviluppate in tutti i quartieri della città per prevenire lo spaccio di droga, sottraendo, in questo modo, fonti di guadagno illecito per le organizzazioni criminali.

A suscitare la curiosità dei poliziotti è stata la presenza di una voluminosa busta di carta posta sul poggia piedi dello scooter. Il sospetto che potesse contenere qualcosa di illecito è stato poi suffragato dal comportamento tenuto dal 20enne che, resosi conto della presenza della Polizia, ha bruscamente accelerato, nel tentativo di eludere un possibile controllo.

Il giovane si è diretto verso il quartiere Librino, ma è stato inseguito dai poliziotti che, nel tragitto, non l’hanno mai perso di vista.

Ad un tratto, il 20enne ha preferito disfarsi della busta, lanciandola in strada, pensando, a quel punto, di far desistere i poliziotti dall’inseguimento.

Dopo qualche metro, gli agenti della Squadra Mobile hanno messo fine alla fuga del giovane che è stato bloccato e identificato. Nello stesso tempo, è stato recuperato anche il sacchetto lanciato poco prima in strada, con all’interno 123 grammi di marijuana.

Il giovane aveva in tasca aveva 270 euro, in banconote di vario taglio, possibile provento dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati e il pusher è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno, è stato poi posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del giudizio direttissimo.

Dagli accertamenti effettuati attraverso le banche dati in uso alle Forze di Polizia sono emersi anche i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti; infatti, in passato, il 20enne era stato già segnalato per spaccio e, per questi motivi, era stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria all’obbligo di presenza alla Polizia Giudiziaria.