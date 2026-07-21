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Siracusa: spaccio di droga, i Carabinieri arrestano un 18enne e denunciano un 26enne.

Siracusa: spaccio di droga, i Carabinieri arrestano un 18enne e denunciano un 26enne.

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 18enne e denunciato in stato di libertà un 26enne, entrambi siracusani e con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.
Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione in una palazzina di Via Santi Amato, dove era stata segnalata una possibile attività di vendita al dettaglio di droga, a pochi metri da dove il 15 luglio i Carabinieri avevano già smantellato una piazza di spaccio.
Nel corso della perquisizione, nella disponibilità del 18enne e del 26enne, sono state rinvenute e sequestrate 65 dosi di cocaina.

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