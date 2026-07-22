Servizi straordinari interforze di alto impatto contro ogni forma di illegalità

A seguito del comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi il 10 luglio u.s., presieduto dal Prefetto Chiara Armenia, il Questore Aldo Fusco ha ordinato di pianificare un nuovo servizio straordinario interforze di controllo del territorio ad alto impatto che possa dare concrete risposte alla sempre maggiore richiesta di sicurezza e di presenza sul territorio delle forze di polizia.

Nella giornata di ieri, tali servizi si sono concentrati nel territorio di Augusta con il precipuo scopo di prevenire e contrastare ogni comportamento improntato all’illegalità.

Pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, coadiuvati da personale della Capitaneria di Porto, hanno svolto un articolato servizio di controllo nel corso del quale sono state identificate 272 persone e controllati 142 mezzi. 14 sono state le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, in particolare, per mancata revisione del mezzo e per guida senza patente.

In tale contesto operativo, sono state eseguite delle verifiche amministrative in cinque attività commerciali, tre delle quali sono degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a seguito delle quali sono emerse delle violazioni in materia igienico – sanitaria, tracciabilità dei prodotti ittici e normativa sul fumo, per un importo complessivo di 9.500 euro, nonché il sequestro di 69 chilogrammi di prodotti ittici.

La Guardia di Finanza, inoltre, ha effettuato degli accertamenti finalizzati al contrasto al fenomeno del lavoro irregolare, i cui esiti saranno disponibili al termine dell’esame della documentazione fornita dai datori di lavoro.

Inoltre, sono stati sottoposti a verifiche amministrative due attività commerciali per il gioco nei quali non sono emerse irregolarità.

Particolare attenzione è stata posta anche al contrasto al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti con l’ausilio delle unità cinofile che hanno eseguito perquisizioni, a seguito delle quali in uomo è stato denunciato per possesso ai fini dello spaccio di droga poiché trovato in possesso di 54 grammi di cocaina occultata in un congelatore a pozzetto. Le successive ricerche, effettuate all’esterno dell’abitazione dell’uomo, permettevano di rinvenire e sequestrare ulteriori 42 grammi di hashish.

I servizi di prevenzione, sicurezza e repressione dei fenomeni di illegalità proseguiranno nelle prossime settimane in città e nei centri della provincia.