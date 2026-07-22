Stretta dei controlli alla Borgata: rimpatriato un cittadino straniero violento

Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio eseguiti alla Borgata al fine di prevenire ed evitare episodi di illegalità e contrastare le condotte di soggetti che recentemente si sono resi responsabili di gravi reati, agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno rintracciato un cittadino straniero, trentenne di origine senegalese, che è ritenuto responsabile, unitamente ad altri soggetti, del reato di rissa.

L’uomo, che ai controlli non è risultato in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale, annoverava precedenti in materia di stupefacenti, violenza privata, minaccia, porto d’armi od oggetti atti ad offendere, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e, pertanto, è stato accompagnato in un Centro per il Rimpatrio dell’isola, in attesa di accompagnamento alla frontiera e rimpatrio al paese di origine.