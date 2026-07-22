Candidatura di Siracusa a Capitale Europea della Cultura 2033: online le linee guida

La Fondazione Siracusa 2033 entra in una nuova fase del percorso di candidatura della città a Capitale Europea della Cultura 2033, con la pubblicazione delle linee guida per il periodo luglio 2026-marzo 2027 e l'avvio di manifestazioni di interesse e open call dedicate al rafforzamento della struttura scientifica, partecipativa e comunicativa della candidatura.

Le linee guida delineano il percorso che accompagnerà la costruzione del dossier di candidatura, ponendo al centro partecipazione, dialogo e coinvolgimento delle comunità. L'obiettivo è fare della candidatura non un semplice traguardo, ma un processo capace di generare valore culturale, sociale ed economico duraturo per Siracusa e per l'intero territorio.

La visione della Fondazione si fonda sui principi della Convenzione di Faro, sul protagonismo delle nuove generazioni e sulla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, immaginando Siracusa come città europea e mediterranea, luogo di incontro tra memoria e innovazione, cultura, ricerca e sviluppo.

Prosegue intanto il lavoro di costruzione della rete territoriale. Hanno già aderito o stanno perfezionando la loro adesione alla Fondazione i Comuni di Augusta, Carlentini, Ferla, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo e Sortino, primi enti del territorio a condividere il percorso verso il 2033.

Nei prossimi mesi sono previsti tre importanti appuntamenti pubblici: un incontro dedicato al mondo della scuola, una tre giorni di confronto aperta alla comunità e un evento euro-mediterraneo sui temi dei diritti umani, della pace e della giustizia internazionale, organizzato in collaborazione con il Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights.

Contestualmente sono online sul sito della Fondazione gli avvisi pubblici attraverso cui cittadini, enti, professionisti e organizzazioni potranno contribuire attivamente alla candidatura.

Si protrae al 15 settembre 2026 la manifestazione di interesse per il Comitato Scientifico, rivolta a professionisti ed esperti interessati a mettere a disposizione competenze e attività di ricerca a supporto della Fondazione. Entro la stessa data sarà possibile presentare domanda anche per diventare Socio Partecipante o Socio Sostenitore, contribuendo al progetto attraverso risorse, competenze, servizi, progettualità o sostegno economico.

Aperta fino al 15 settembre 2026 anche la Open Call dedicata alla realizzazione del logo e dell'immagine coordinata ufficiale della candidatura, rivolta a designer, illustratori, grafici, studi creativi e professionisti della comunicazione visiva. Tutti gli avvisi, le modalità di partecipazione e la documentazione sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Siracusa 2033.

Con questo nuovo passaggio la Fondazione conferma la volontà di costruire una candidatura aperta, partecipata e condivisa, coinvolgendo istituzioni, comunità, imprese e realtà culturali in un percorso che guarda al 2033 come occasione di sviluppo e crescita per l'intero territorio.