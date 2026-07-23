Colpo al clan Borgata: smantellata la rete della droga a Siracusa

Prosegue l'indagine sul presunto traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra Sicilia e Malta. La Guardia di Finanza ha eseguito una nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone, mentre gli indagati complessivi salgono a 28. Al centro dell'inchiesta anche il tentativo di recuperare in mare un carico di circa due tonnellate di cocaina.

CATANIA – Si amplia l'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania sul presunto traffico internazionale di cocaina, hashish e marijuana tra la Sicilia e Malta. Su disposizione della Procura etnea, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di reati legati alla produzione, al traffico e alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'operazione rappresenta un ulteriore sviluppo delle indagini avviate nei mesi scorsi. Già il 12 giugno erano state eseguite misure cautelari nei confronti di 15 indagati, accusati, secondo l'impostazione della Procura, di aver preso parte a un'organizzazione dedita al traffico di droga, allo spaccio, alla detenzione abusiva di armi e ad altri reati. Per alcuni degli indagati vengono contestate anche le aggravanti della transnazionalità e dell'agevolazione mafiosa in favore del clan Cappello-Bonaccorsi di Catania e del gruppo Santa Panagia di Siracusa.

L'organizzazione e i collegamenti con Malta

Le indagini, condotte dal Gruppo Operativo Antidroga del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania sotto il coordinamento della Dda, avrebbero consentito di ricostruire l'esistenza di una presunta associazione criminale specializzata nell'importazione e nella distribuzione di cocaina, hashish e marijuana.

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe utilizzato un collaudato sistema logistico per trasferire gli stupefacenti tra la Sicilia e Malta, sfruttando collegamenti marittimi e una rete di contatti consolidata. Le attività investigative avrebbero inoltre documentato numerose forniture di droga destinate al gruppo "Borgata", ritenuto dagli inquirenti vicino al clan mafioso siracusano Santa Panagia.

Le nuove misure cautelari

Alla luce degli ulteriori elementi raccolti durante le indagini e degli interrogatori eseguiti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto la custodia cautelare in carcere per altri sei indagati.

Secondo l'ipotesi accusatoria, quattro di loro, tutti originari della provincia di Catania, sarebbero coinvolti in diversi episodi di traffico di sostanze stupefacenti destinate al mercato maltese oppure in cessioni di droga al presunto promotore dell'organizzazione e ad appartenenti del gruppo "Borgata".

Gli altri due destinatari della misura, residenti rispettivamente a Locri e Siderno, in provincia di Reggio Calabria, sarebbero invece collegati a uno degli episodi più rilevanti emersi nel corso dell'inchiesta.

Il tentativo di recuperare due tonnellate di cocaina

Gli investigatori ritengono che i due indagati calabresi abbiano partecipato al tentativo di recuperare un ingente quantitativo di cocaina, pari a circa due tonnellate, individuato in mare al largo delle coste catanesi.

L'operazione, secondo la ricostruzione della Procura, sarebbe stata organizzata dal presunto vertice dell'associazione criminale, che avrebbe affidato ai due uomini il compito di localizzare il carico e trasportarlo successivamente in Calabria in cambio di un compenso.

Il piano, tuttavia, non sarebbe mai stato portato a termine perché il carico era già stato individuato e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Catania nel corso di una precedente operazione. Uno dei due indagati risulta ancora irreperibile.

Sequestri per 700 mila euro

Con le nuove misure cautelari salgono a 28 gli indagati complessivamente coinvolti nell'inchiesta della Procura di Catania, mentre sono 21 le persone attualmente destinatarie della custodia cautelare in carcere.

Contestualmente è stato disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di disponibilità finanziarie, immobili, veicoli e attività economiche riconducibili ai principali indagati, per un valore complessivo di circa 700 mila euro.

L'operazione è stata condotta da circa trenta militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania con il supporto delle unità Antiterrorismo Pronto Impiego (AT-PI), del I Gruppo di Catania e del Gruppo della Guardia di Finanza di Locri.

Come previsto dall'ordinamento, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e le persone coinvolte devono considerarsi presunte innocenti fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.