Schianto sulla Vittoria-Santa Croce: muore donna 64enne, grave un 59enne

Una donna morta sul colpo e un ferito in gravi condizioni. E' il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi sulla provinciale Vittoria-Santa Croce, nei pressi di un ponte inaugurato da poco. L'impatto frontale tra due berline - una Golf e una Opel - è stato fatale per la 64enne Aurora Puglisi che è deceduta sul colpo, Grave il conducente dell'altra auto: le sue condizioni ne hanno consigliato il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto, le ambulanze del 118, i carabinieri, la Polizia locale di Vittoria e i Vigili del fuoco. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

(Foto Franco Assenza)