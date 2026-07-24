Incendi, il cordoglio di Mattarella e Meloni per la morte del Vigile del Fuoco in Sicilia

“Ho appreso la notizia del decesso del Capo Reparto dei Vigili del Fuoco Alessandro Marchì, durante operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione in provincia di Caltanissetta. Profondamente rattristato, esprimo a Lei e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni di commossa partecipazione al loro cordoglio”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Attilio Visconti.

“La scomparsa del Capo Reparto Alessandro Marchì ci addolora profondamente. Ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo, svolgendo fino all’ultimo il proprio dovere con coraggio, dedizione e straordinario senso di responsabilità. Ai suoi familiari, ai colleghi e a tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rivolgo il più sincero cordoglio e la mia vicinanza”. Così, su X, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.