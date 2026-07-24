Scicli, il caso "Odissea" e l'emergenza caldo al Cinema Italia

Protestano "gli spettatori paganti del Cinema Italia di Scicli" che, martedì scorso si sono recati a vedere il film "Odissea", proiezione con biglietto d'ingresso ridotto. Ecco ciò che lamentano :

"L'Odissea” al Cinema Italia di Scicli, l'esperienza si è trasformata in un vero e proprio incubo organizzativo.

Un solo operatore al botteghino e disservizi a catena, gli ingredienti per una serata storta si sono palesati fin

dall'arrivo. Presentarsi alle 19:15 per uno spettacolo previsto alle 19:30 si è rivelato un tentativo vano di

entrare in orario: ad attendere il pubblico c'era una lunga fila, rallentata da una gestone del personale

palesemente inadeguata.

A gestire l'intero afflusso di pubblico c'era un solo giovane dipendente, incaricato contemporaneamente di:

Staccare i biglietti

Servire acqua, bevande e snack

Risultato? Biglietto in mano soltanto alle 19:45, a film già iniziato da 15 minuti, con ancora diverse persone in

coda dietro di noi. Superato l'ostacolo della cassa, la sorpresa amara: all'interno di una sala gremita quasi al limite della capienza,

l'aria condizionata era totalmente spenta.

Tre ore di proiezione trasformate in un supplizio reso ancora più grave dal fatto che NESSUNO è stato preventivamente avvisato del guasto al momento dell'acquisto del

biglietto. La beffa finale è arrivata all'uscita, quando diversi utenti esasperati hanno chiesto spiegazioni al botteghino.

Le risposte ricevute dalla gestione sono state del tutto inaccettabili: Addirittura è stato sostenuto che i clienti avrebbero dovuto "presentarsi due ore prima" per fare il biglietto.

La direzione ha affermato di aver avvisato il Comune del guasto al condizionatore, ritenendo però "inopportuno" avvisare gli utenti paganti.

Un servizio al pubblico non può ridursi a un mero esercizio di cassa. Vendere biglietti nascondendo disservizi gravi e rispondendo con arroganza ai clienti non è solo una mancanza di rispetto verso il pubblico, ma un danno all'offerta culturale della città.

LA NOTA DELLA SOCIETA' DI GESTIONE

L'amministratore unico della società Novecento s.r.l., Michele Avveduto, fornisce chiarimenti sulla vicenda.

"L’impianto di climatizzazione - afferma in una nota - è rimasto regolarmente acceso e funzionante per tutta la durata della proiezione. Si tratta di un impianto che presenta già molteplici limiti nelle ordinarie condizioni di utilizzo e che, durante i giorni interessati dall’allerta meteo per il caldo, a fronte di temperature eccezionali e di una presenza di pubblico particolarmente numerosa, non è riuscito a garantire il livello di comfort che desideriamo offrire ai nostri spettatori. Siamo pienamente consapevoli del disagio arrecato e ce ne scusiamo sinceramente. Per noi il cinema è prima di tutto un luogo da vivere con piacere, e poter accogliere il pubblico in un ambiente confortevole rappresenta una priorità. Desideriamo inoltre precisare che, nel caso in cui è stato richiesto nella prima ora di programmazione, il rimborso del biglietto in questi giorni non è mai stato negato. A partire da ieri, inoltre, per garantire la massima trasparenza, informiamo preventivamente tutti gli spettatori del possibile disagio dovuto alle eccezionali condizioni climatiche, affinché ciascuno possa scegliere in piena consapevolezza se assistere alla proiezione.

Ci preme anche chiarire che il nostro personale ha sempre mantenuto un comportamento corretto, disponibile e rispettoso nei confronti del pubblico. Comprendiamo la frustrazione di chi ha vissuto un'esperienza diversa da quella attesa.

Da tempo abbiamo segnalato la necessità di un intervento straordinario sull’impianto e siamo in costante interlocuzione con il Comune di Scicli, proprietario della struttura, affinché possa essere individuata e realizzata una soluzione definitiva e strutturale in tempi brevi.

Nel frattempo continueremo a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per limitare i disagi e garantire la migliore esperienza possibile".