ou
ULTIME NOTIZIE

Incendi, Legambiente: in Sicilia 24.451 ettari in fumo, come 4.930 campi da calcio

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2026
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Comiso, detenzione e porto di arma clandestina: 29enne arrestato dalla Polizia

Comiso, detenzione e porto di arma clandestina: 29enne arrestato dalla Polizia

CronacaRagusa

La Polizia di Stato di Comiso ha tratto in arresto un 29enne comisano, ritenuto responsabile del reato di porto di arma clandestina.
Nel corso di un controllo di polizia gli investigatori del Commissariato di P.S. di Comiso hanno sottoposto l'uomo a perquisizione personale, rinvenendo una pistola semiautomatica a salve, modificata mediante manomissione della canna, priva di matricola e alterata nelle sue caratteristiche meccaniche, nonché quattro cartucce calibro 7,65 Browning modificate.
L'arma e il relativo munizionamento sono stati sottoposti a sequestro.
Ultimate le formalità di rito, l'arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Potrebbero Interessarti