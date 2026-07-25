Comiso, detenzione e porto di arma clandestina: 29enne arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Comiso ha tratto in arresto un 29enne comisano, ritenuto responsabile del reato di porto di arma clandestina.

Nel corso di un controllo di polizia gli investigatori del Commissariato di P.S. di Comiso hanno sottoposto l'uomo a perquisizione personale, rinvenendo una pistola semiautomatica a salve, modificata mediante manomissione della canna, priva di matricola e alterata nelle sue caratteristiche meccaniche, nonché quattro cartucce calibro 7,65 Browning modificate.

L'arma e il relativo munizionamento sono stati sottoposti a sequestro.

Ultimate le formalità di rito, l'arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.