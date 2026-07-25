Acireale, trascinata al largo sul materassino: salvata dalla Polizia dopo 3 ore

La Polizia di Stato ha tratto in salvo una turista di 60 anni che era stata trasportata dalla corrente sul materassino da Capomulini alla timpa di Acireale.

La donna ha poi raccontato ai poliziotti che l’hanno soccorsa che si era allontanata da riva per prendere il sole sul materassino, distanziandosi sempre di più, a causa della corrente, dallo specchio d’acqua antistante una discesa a mare condominiale nella zona di Capomulini, e che, pur tentando di rientrare verso riva, non c’era riuscita perché nel frattempo il mare si era ingrossato.

Non vedendola rientrare, dopo un paio di ore, i suoi amici preoccupati hanno dato l’allarme al numero unico di emergenza. La Capitaneria di Porto ha inviato tutte le unità in zona per le ricerche e i poliziotti della Questura di Catania a bordo delle moto d’acqua sono riusciti ad individuarla dopo un’ora di intensa attività di perlustrazione.

Dopo circa tre ore dall’ultima volta che era stata vista dagli amici, la donna è stata trovata tra gli scogli della timpa di Acireale, a distanza di 3 chilometri rispetto al luogo in cui era scesa a mare. Ferita per lo sfregamento contro gli scogli, non appena ha visto i poliziotti ha chiesto aiuto riferendo di essersi smarrita dopo essere stata trascinata dalla corrente.

Le moto d’acqua, per la loro speciale conformazione, riescono ad avvicinarsi a riva, ma tenendo conto della presenza degli scogli e del mare agitato uno degli agenti ha dovuto tuffarsi per raggiungere la donna, trascinandola a distanza dalla scogliera per evitare che si ferisse ulteriormente. Con l’aiuto di entrambi i poliziotti, la signora è stata fatta salire a bordo della moto d’acqua, tenuto conto che la costa della timpa non consente alcun accesso da terra da parte dei soccorritori.

I poliziotti, anche per rassicurare gli amici della donna, l’hanno accompagnata presso la discesa a mare, dove nel contempo erano state fatte sopraggiungere un’ambulanza ed una volante del Commissariato di Acireale.

Per fortuna la donna ha riportato solo ferite lievi ed è stata medicata dai sanitari sul posto per alcune escoriazioni.