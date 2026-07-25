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Sicurezza stradale e movida, la Questura lancia i servizi straordinari a tolleranza zero

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Torna in Italia nonostante il divieto: arrestato straniero pericoloso, sarà espulso

Torna in Italia nonostante il divieto: arrestato straniero pericoloso, sarà espulso

CronacaSiracusa

A seguito delle operazioni di fotosegnalamento dei cittadini stranieri giunti al porto di Augusta il 23 luglio u.s., agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un egiziano per reingresso illegale nel territorio nazionale prima dei 10 anni a decorrere dall’avvenuto rimpatrio.
Gli accertamenti esperiti nell’immediatezza, infatti, hanno permesso di acclarare che l’uomo era già stato espulso nel dicembre del 2025 poiché ritenuto persona altamente pericolosa.
Lo stesso era stato arrestato a Milano, nel giugno dello scorso anno, per gravissimi reati.
Ultimati gli obblighi di legge, pertanto, l’uomo è stato accompagnato in un Centro per il Rimpatrio dell’isola, in attesa di accompagnamento alla frontiera e rimpatrio al paese di origine.

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