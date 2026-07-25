Aci Sant'Antonio: sportello antiviolenza nel bene confiscato alla mafia

Un appartamento confiscato alla mafia nel territorio di Aci Sant'Antonio, e con esattezza nella frazione di Lavina, sarà adibito a Sportello che supporterà le donne vittime di violenza.

Le chiavi sono state consegnate a ‘La Rete d'Oro Ets’, un’associazione di promozione sociale nata nel 2018 in Sicilia da un gruppo di professioniste per contrastare la violenza contro le donne tramite sportelli antiviolenza, formazione e supporto psicologico e legale.

Il Sindaco, Quintino Rocca, ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Si tratta di un risultato importante conseguito dalla nostra amministrazione, siamo davvero contenti. Ringrazio l’Ufficio Urbanistica per l'ottimo lavoro svolto affinché potessimo arrivare a conseguire questo traguardo”.