Randazzo, auto va a fuoco in strada: salvata dai Carabinieri

Impegnati in un servizio di perlustrazione di controllo del territorio e prevenzione dei reati, nel transitare nel pomeriggio lungo la Strada Statale 120 in località Monteguardia del Comune di Randazzo, hanno notato un’autovettura in sosta dalla quale fuoriusciva una densa colonna di fumo.

Attivati immediatamente i canali di emergenza, in coordinamento con la Centrale Operativa, i militari operanti hanno rapidamente analizzato il rischio ambientale in quanto il mezzo si trovava a ridosso della sede stradale della S.S. 120, arteria principale caratterizzata a quell’ora da un intenso flusso veicolare.

Il proprietario del veicolo nel frattempo accorso, visibilmente in stato di agitazione e forte shock, aveva lasciato l’auto di fronte alla sua abitazione al margine della carreggiata, senza accorgersi di quanto stava accadendo.

Considerato che i soccorsi specialistici non erano riusciti ancora a raggiungere l’area, al fine di salvaguardare la zona circostante che poteva essere coinvolta dall’incendio, hanno pianificato un intervento d’emergenza.

Reperiti alcuni secchi d’acqua messi a disposizione da alcuni abitanti della zona i Carabinieri hanno aperto in sicurezza le portiere del mezzo per intervenite direttamente sul focolaio che già interessava parzialmente l’abitacolo, riuscendo poco dopo a spegnere il rogo.

Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Linguaglossa i cui tecnici hanno provveduto al distacco della batteria, mettendo definitivamente in sicurezza il mezzo e, dopo un accurato sopralluogo, hanno accertato l’origine accidentale dell’incendio, dovuta ad autocombustione causata dalle alte temperature.

L’azione dei militari dell’Arma, che ha impedito la potenziale propagazione dell’incendio ed il coinvolgimento dei beni dei cittadini testimonia la capillarità dei reparti dell’Arma dei Carabinieri, quale presidio fondamentale di legalità e punto di riferimento per la cittadinanza.