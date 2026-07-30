Caltagirone, Festa di San Giacomo blindata: scattano i controlli straordinari

In occasione della settimana dedicata ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città di Caltagirone, caratterizzata da un consistente afflusso di fedeli, turisti e visitatori nel centro storico, la Polizia di Stato ha intensificato l'attività di controllo del territorio, implementando il numero delle pattuglie impiegate al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza e dei numerosi partecipanti agli eventi.

Nel corso dei servizi, coordinati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone e svolti con il supporto dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale", sono state identificate complessivamente 720 persone, di cui 196 gravate da precedenti o pregiudizi di polizia, e controllati 283 veicoli. Sono stati, inoltre, effettuati 111 controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale. Inoltre, sono state deferite all'Autorità Giudiziaria tre persone, ritenute responsabili di reati contro la persona e di violazioni in materia di circolazione stradale.

Particolare attenzione è stata rivolta ai controlli sulla sicurezza della circolazione stradale, nel corso dei quali sono state accertate numerose violazioni al Codice della Strada. Tra queste, in particolare, tre conducenti sono stati sanzionati perché sorpresi alla guida senza aver mai conseguito la patente ovvero con patente revocata, con conseguente applicazione del fermo amministrativo dei rispettivi veicoli. Sono stati, inoltre, sottoposti a sequestro amministrativo tre veicoli risultati privi della prescritta copertura assicurativa.

Complessivamente sono stati decurtati 30 punti dalle patenti di guida, è stata ritirata una patente e sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa € 22.000.

Nel corso dei servizi è stato, inoltre, individuato un cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, che è stato messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione della Questura per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Le attività di controllo del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane, a conferma del costante impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità nell'intero comprensorio calatino, attraverso una presenza capillare e un'azione di prevenzione e contrasto a ogni forma di illegalità.