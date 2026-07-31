Carabinieri: controlli nel territorio di Floridia: perquisizioni e due denunce

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa e della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio effettuato nel comune di Floridia, hanno denunciato in stato di libertà due persone ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Un 19enne è stato denunciato per reiterazione di guida senza patente e una 44enne è stata denunciata poiché controllata alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Nel corso dei controlli, quattro uomini, tra i 17 e i 47 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché sono stati trovati in possesso hashish per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 51 persone, controllati 35 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per circa 12.500 euro, sequestrati 3 veicoli e ritirate le relative carte di circolazione.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.