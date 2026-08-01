Modica, ecco la nuova giunta comunale: Forza Italia conquista tre assessorati

Rimodulata la giunta comunale di Modica dopo l'azzeramento di qualche giorno fa e le dimissioni di Antonio Drago e Tino Antoci. A fare la parte del leone, Forza Italia che può contare su tre assessori: Mommo Carpentieri, Piero Armenia e Leandro Giurdanella. Niente spazio per Mpa e Fratelli d'Italia. La ricomposizione della giunta è stata ufficializzata dalla sindaca con un documento che riportiamo di seguito:

“Con la ferrea volontà di rilanciare l’azione amministrativa, al termine di giorni dove abbiamo ponderato bene le scelte sino a delineare un quadro politico chiaro che vede il mio partito, Forza Italia, farsi carico del senso di responsabilità di guidare il governo di Modica, abbiamo condiviso con l’onorevole Nino Minardo una percorso che ha portato alla formazione di una squadra di governo per Modica che ha una solida base politica e che si allarga anche a forze sociali e espressioni importanti della società civile.

Stamane, dopo avere, come annunciato, azzerato la Giunta -e colgo l’occasione di ringraziare ancora gli assessori uscenti- ho provveduto a nominare i sette assessori che, assieme a me, guideranno la nostra Città. Una squadra che si basa su scelte politiche e che si fonda su competenza, entusiasmo, esperienza; che vede quattro conferme della precedente amministrazione e tre figure nuove mettendo insieme un gruppo che ha precisi obiettivi a cominciare dalla stabilità, dal principio inderogabile della collaborazione e dove si condividono linee comuni di azione.

Saro Viola sarà vicesindaco con le deleghe a Risorse umane, Polizia Locale e Sicurezza Urbana, Sicurezza luoghi di lavoro, Stato Civile, Anagrafe, Servizi elettorali, Servizi cimiteriali, Relazioni con centri sociali comunali

Piero Armenia ha le deleghe alle Manutenzioni, Centro Storico Decoro e Arredo Urbano, SUAP Commercio e artigianato, Contenzioso

Samuele Cannizzaro ha deleghe alle Politiche giovanili, Ecologia e politiche ambientali, Transizione ecologica, Politiche per la tutela e difesa degli animali, GAC dei Due Mari, Verde pubblico

Mommo Carpentieri ha le deleghe a Lavori pubblici, Urbanistica e FUA

Leandro Giurdanella ha deleghe a Turismo, Spettacolo, Mobilità urbana ed extra urbana, Transizione digitale e Innovazione tecnologica, Protezione dati

Corrado Roccasalvo ha le deleghe a Protezione civile, Randagismo, Valorizzazione Patrimonio comunale, Fiere e mercati, Partecipate, Relazioni con il Consiglio Comunale

Concetta Spadaro ha deleghe a Politiche Educative e Istruzione, Politiche Sociali e Inclusione, Associazionismo e Volontariato”