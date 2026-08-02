La nuova giunta Monisteri, Nino Minardo: il "modello Modica" per centrodestra più forte

"Auguro buon lavoro alla nuova giunta comunale e al sindaco Maria Monisteri, una guida seria e affidabile. Dopo una verifica durata alcune settimane era necessario completare la squadra amministrativa e restituire alla città una giunta pienamente operativa. I tempi della politica sono spesso troppo lenti e non possono diventare incompatibili con le esigenze dell’amministrazione e dei cittadini". Lo afferma Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia.

"Ringrazio gli assessori uscenti per il lavoro svolto e per il contributo assicurato in questi anni - continua Minardo -. Adesso occorre guardare avanti: Modica ha bisogno di stabilità, responsabilità e collaborazione.

Il commissario regionale degli azzurri allarga quindi lo sguardo alla provincia di Ragusa, dove "il quadro politico è complessivamente favorevole al centrodestra che, insieme alle realtà civiche, governa la maggior parte dei Comuni e l’amministrazione provinciale. È però un quadro ancora disomogeneo, nel quale esperienze politicamente vicine procedono attraverso formule e percorsi differenti".

"L’orizzonte deve essere quello dell’unità del centrodestra che governa a Roma e a Palermo. L’unità non può essere legata esclusivamente alla distribuzione dei posti nelle giunte: si può iniziare subito a condividere programmi, scelte e percorsi amministrativi nelle realtà che governiamo, aprendoci alle migliori esperienze civiche. Auspico quindi che il tavolo provinciale già avviato venga presto allargato a tutte le forze del centrodestra e al mondo civico, per costruire una prospettiva comune e credibile per l’intera provincia", conclude Minardo.

C'è da dire che l'unità del centrodestra, che governa Roma e Palermo, oltre che l'ex Provincia di Ragusa, non ha portato grandi frutti, in termini di realizzazioni e di investimenti, soprattutto dal Governo nazionale. La sintonia "Modica-Paermo-Roma", fino a questo momento, sembra aver funzionato solo con Palermo, grazie all'impegno del democristiano Ignazio Abbate. Si spera, adesso, che il rafforzamento della squadra assessoriale modicana, con tre rappresentanti di Forza Italia, possa costituire un elemento di raccordo forte con la Capitale per far fronte alle esigenze del territorio modicano in materia di infrastrutture e di sicurezza.