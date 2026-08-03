L'Ars approva la rottamazione, Abbate (DC): norma importante per le famiglie siciliane

Disco verde all'Ars per la rottamazione. Diverse le ipotesi in campo per portare in aula il provvedimento, ma alla fine ha visto la luce e una buona notizia è arrivata per migliaia di famiglie siciliane. Come funzionerà? La rottamazione potrà essere applicata su tutti i tributi non pagati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2025. I pagamenti, possibili subito dopo la pubblicazione del decreto attuativo che avverrà entro 30 giorni dall’approvazione, dovranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2026.

“E’ un provvedimento importantissimo, approvato in Assemblea su un mio emendamento che ho presentato in II Commissione Bilancio, poi condiviso da tutti i vari gruppi“. Ha spiegato il presidente della I Commissione Affari Istituzionali Ignazio Abbate (nella foto), che ha promosso e presentato l’intervento. “Con il comma 4 della legge 1047 è stata data la possibilità a tutti i cittadini e gli enti che hanno dei debiti nei confronti dell’erario regionale, come per esempio le tasse automobilistiche, le concessioni demaniali degli enti comunali, ma anche i privati e le società, di abbattere gli interessi e le sanzioni entro il 31 ottobre di quest’anno“.

“Un risultato importantissimo per centinaia di migliaia di famiglie siciliane – ha spiegato il deputato della Democrazia Cristiana – è uno dei provvedimenti più importanti che questo Parlamento ha approvato e che dà così la possibilità a tanti cittadini di potersi allineare alle norme nazionali“.