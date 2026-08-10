Carabinieri Siracusa: controllo del territorio

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa coadiuvati dai Carabinieri della Compagnia d’Intervento Operativo del 14° Reggimento Carabinieri “Calabria”, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio condotti in Ortigia, hanno denunciato in stato di libertà una persona ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Un 54enne è stato denunciato per guida senza patente poiché mai conseguita.

Quattro uomini, di età compresa tra i 19 e i 31 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di cocaina e hashish per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 42 persone, controllati 29 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per oltre 9500 euro, decurtati 30 punti alle patenti, sequestrati 6 veicoli e ritirate le relative carte di circolazione.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.