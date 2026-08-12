"Al centro dell'aula": a Sampieri Pier Ferdinando Casini presenta il suo libro

C'era una volta la prima Repubblica, spazzata via dal vento di "mani pulite". Di quell'era sono rimasti pochi testimoni sulla scena politica attuale. Pierferdinando Casini è uno di quelli e lo racconterà tutto nel suo "Al centro dell'aula" dalla prima Repubblica ad oggi. (Il Mulino ed.).

Il «terremoto Berlusconi» e l’avvento della Seconda Repubblica, il cambiamento degli equilibri politici con l’evoluzione della sinistra nell’esperienza dell’Ulivo, l’approdo al ruolo da lui rivestito di «voce della razionalità moderata», l’abbandono dell’area di centrodestra per agire da indipendente nel centrosinistra emergono in un racconto vivacissimo, in cui scorrono tutti i personaggi che hanno animato la politica italiana. Insieme a questo, le riflessioni sulla complessità dell’evoluzione storico-politica internazionale di cui Casini è stato testimone partecipe in più di quarant’anni di vita pubblica. Pier Ferdinando Casini dialogherà con Francesco Raniolo professore ordinario di scienza politica all'Università della Calabria, dove è stato prorettore e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche. Attualmente coordina il dottorato in Politica, cultura e sviluppo. Giovedì 13 agosto ore 19:00 Living del Pata Pata a Sampieri.