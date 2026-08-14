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Catania, beccato a saccheggiare auto in sosta: arrestato dai Carabinieri

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Priolo, Carabinieri in azione: controlli a tappeto sul territorio

Priolo, Carabinieri in azione: controlli a tappeto sul territorio

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, coadiuvati dai Carabinieri della Compagnia d’Intervento Operativo del 14° Reggimento Carabinieri “Calabria”, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio condotti a Priolo Gargallo, hanno denunciato in stato di libertà una persona ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.
Un 40enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa per evasione poiché, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.
Un 41enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti poiché è stato trovato in possesso di hashish per uso personale.
Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 28 persone, controllati 22 veicoli ed elevate 8 sanzioni amministrative per oltre 6500 euro, sequestrato un veicolo e ritirata la relativa carta di circolazione.

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