Priolo, Carabinieri in azione: controlli a tappeto sul territorio

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, coadiuvati dai Carabinieri della Compagnia d’Intervento Operativo del 14° Reggimento Carabinieri “Calabria”, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio condotti a Priolo Gargallo, hanno denunciato in stato di libertà una persona ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Un 40enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa per evasione poiché, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

Un 41enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti poiché è stato trovato in possesso di hashish per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 28 persone, controllati 22 veicoli ed elevate 8 sanzioni amministrative per oltre 6500 euro, sequestrato un veicolo e ritirata la relativa carta di circolazione.