Marina di Modica, 300 libri in cinque giorni con la "Little Free Library"

Quasi 300 libri prelevati in soli cinque giorni. È il primo, significativo bilancio della Marina

Book Sharing – Little Free Library, inaugurata l’8 agosto scorso in piazza Mediterraneo e

promossa dall’associazione Sicilia Arte APS. A fare il punto sull’avvio del progetto è Marcello Sarta, presidente di Sicilia Arte APS e

ideatore dell’iniziativa.

«Quasi 300 libri prelevati in cinque giorni sono un risultato straordinario, afferma Sarta, e

dimostrano che Marina di Modica ha accolto con entusiasmo questa idea. Siamo naturalmente

molto soddisfatti, ma il dato ci pone anche davanti a una responsabilità: se i libri vengono prelevati

rapidamente e non vengono altrettanto rapidamente sostituiti, la struttura rischia di svuotarsi».

Accanto ai numerosi prelievi sono già arrivate importanti donazioni di libri, effettuate da cittadini

e visitatori che hanno scelto di mettere a disposizione della comunità volumi già letti o non più

utilizzati. Un contributo particolarmente significativo, perché rappresenta il meccanismo attraverso

il quale la biblioteca può continuare a rinnovare i propri contenuti.

Un libro che passa di mano in mano

Alla base della Marina Book Sharing c’è un principio semplice: il libro è un bene culturale da

condividere, non un oggetto destinato a rimanere inutilizzato su uno scaffale.

La struttura è liberamente accessibile e chiunque può prendere un volume. Allo stesso tempo,

l’invito dei promotori è quello di contribuire alla circolazione dei libri attraverso una semplice

regola non scritta:

“Dona un libro e prendi un libro”.