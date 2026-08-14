ou
ULTIME NOTIZIE

Questura di Ragusa: assegnato un nuovo funzionario: proviene da Perugia

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2026
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Marina di Modica, 300 libri in cinque giorni con la "Little Free Library"

Marina di Modica, 300 libri in cinque giorni con la "Little Free Library"

CulturaRagusa

Quasi 300 libri prelevati in soli cinque giorni. È il primo, significativo bilancio della Marina
Book Sharing – Little Free Library, inaugurata l’8 agosto scorso in piazza Mediterraneo e
promossa dall’associazione Sicilia Arte APS. A fare il punto sull’avvio del progetto è Marcello Sarta, presidente di Sicilia Arte APS e
ideatore dell’iniziativa.
«Quasi 300 libri prelevati in cinque giorni sono un risultato straordinario, afferma Sarta, e
dimostrano che Marina di Modica ha accolto con entusiasmo questa idea. Siamo naturalmente
molto soddisfatti, ma il dato ci pone anche davanti a una responsabilità: se i libri vengono prelevati
rapidamente e non vengono altrettanto rapidamente sostituiti, la struttura rischia di svuotarsi».
Accanto ai numerosi prelievi sono già arrivate importanti donazioni di libri, effettuate da cittadini
e visitatori che hanno scelto di mettere a disposizione della comunità volumi già letti o non più
utilizzati. Un contributo particolarmente significativo, perché rappresenta il meccanismo attraverso
il quale la biblioteca può continuare a rinnovare i propri contenuti.
Un libro che passa di mano in mano
Alla base della Marina Book Sharing c’è un principio semplice: il libro è un bene culturale da
condividere, non un oggetto destinato a rimanere inutilizzato su uno scaffale.
La struttura è liberamente accessibile e chiunque può prendere un volume. Allo stesso tempo,
l’invito dei promotori è quello di contribuire alla circolazione dei libri attraverso una semplice
regola non scritta:
“Dona un libro e prendi un libro”.

Potrebbero Interessarti