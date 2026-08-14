Marina di Modica, 300 libri in cinque giorni con la "Little Free Library"
Quasi 300 libri prelevati in soli cinque giorni. È il primo, significativo bilancio della Marina
Book Sharing – Little Free Library, inaugurata l’8 agosto scorso in piazza Mediterraneo e
promossa dall’associazione Sicilia Arte APS. A fare il punto sull’avvio del progetto è Marcello Sarta, presidente di Sicilia Arte APS e
ideatore dell’iniziativa.
«Quasi 300 libri prelevati in cinque giorni sono un risultato straordinario, afferma Sarta, e
dimostrano che Marina di Modica ha accolto con entusiasmo questa idea. Siamo naturalmente
molto soddisfatti, ma il dato ci pone anche davanti a una responsabilità: se i libri vengono prelevati
rapidamente e non vengono altrettanto rapidamente sostituiti, la struttura rischia di svuotarsi».
Accanto ai numerosi prelievi sono già arrivate importanti donazioni di libri, effettuate da cittadini
e visitatori che hanno scelto di mettere a disposizione della comunità volumi già letti o non più
utilizzati. Un contributo particolarmente significativo, perché rappresenta il meccanismo attraverso
il quale la biblioteca può continuare a rinnovare i propri contenuti.
Un libro che passa di mano in mano
Alla base della Marina Book Sharing c’è un principio semplice: il libro è un bene culturale da
condividere, non un oggetto destinato a rimanere inutilizzato su uno scaffale.
La struttura è liberamente accessibile e chiunque può prendere un volume. Allo stesso tempo,
l’invito dei promotori è quello di contribuire alla circolazione dei libri attraverso una semplice
regola non scritta:
“Dona un libro e prendi un libro”.