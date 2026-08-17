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Ramacca, spaccio dai domiciliari: denunciato 21enne

Ramacca, spaccio dai domiciliari: denunciato 21enne

CronacaCatania

I Carabinieri della stazione di Ramacca, supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno denunciato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 21enne del posto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.
In particolare i militari dell’Arma impegnati in un’attività di perlustrazione del territorio e di controllo dei soggetti agli arresti domiciliari hanno bussato anche all’abitazione di un 21enne sottoposto proprio ad una misura restrittiva. L’uomo era in casa, ma la sua agitazione alla vista delle pattuglie ha indotto gli investigatori ad effettuare una perquisizione.
L’intuizione si è rivelata fondata perché in casa, i Carabinieri hanno scovato hashish, marijuana, un bilancino di precisione, nonché, la somma in denaro contante di 320 euro, ritenuta provento dello spaccio.
Quanto illegalmente posseduto è stato sottoposto a sequestro dai Carabinieri che hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il 21enne, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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