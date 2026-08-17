Controlli di Ferragosto ad Acireale: l'operazione dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Acireale, con un articolato piano di controllo del territorio coordinato dal Comando Provinciale di Catania, hanno intensificato i servizi preventivi per garantire la giusta cornice di sicurezza a cittadini e turisti che, di giorno e di notte, hanno affollato la riviera etnea nel fine settimana di ferragosto. Peraltro, nel week end appena trascorso, Aci Catena e Aci Castello hanno ospitato le celebrazioni religiose in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena e di Sant’Agata.

L’Arma è dunque scesa in campo per garantire sicurezza e migliorare il decoro urbano, avvalendosi anche dell’impiego dei Carabinieri dei Reparti Speciali, degli assetti della C.I.O. (Compagnia d’intervento Operativo) del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, nonché della collaborazione della Polizia Locale di Acireale ed Aci Castello, della Capitaneria di Porto, sulla costa acese e dei Vigili del Fuoco di Catania, per il controllo agli esercizi di pubblico spettacolo.

In particolare, sono stati rafforzati i controlli alla circolazione stradale, specie lungo le principali arterie per l’accesso alle aree interessate dalla movida serale, per contrastare le condotte di guida potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica. Oltre 70 i veicoli controllati e più di 100 persone. Particolare attenzione alle condotte di guida di motoveicoli e ciclomotori, i cui conducenti sorpresi senza casco sono stati sanzionati, e alla guida con il cellulare, senza assicurazione o senza patente di guida.

Particolare attenzione anche all’uso di sostanze stupefacenti: nell’ambito dei controlli, i Carabinieri hanno sorpreso 2 giovani che avevano in tasca droghe per uso personale: entrambi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori.