A Marina di Acate gastronomia, musica e spettacolo con "Mare Mosto Wine Fest"

Ancora un grande evento finanziato dall’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Pesca Mediterranea al lungomare di Marina di Acate dopo la Sagra del pesce. Sabato 22 e domenica 23 agosto, con inizio alle ore 20, gastronomia, musica e spettacolo per promuovere un’iniziativa che si propone l’obiettivo di unire le eccellenze ittiche locali alle migliori produzioni vitivinicole del territorio.

Si tratta della prima edizione di Mare Mosto Wine Fest, un progetto reso possibile grazie all’Unione Europea, sostenuto dal GAL Pesca Sud Est Sicilia e dall’amministrazione comunale con grande impegno.

Degustazioni dei rinomati vini del comprensorio, ricette con pesce fresco locale ed intrattenimento con oltre 40 artisti richiameranno nella piazzetta riqualificata il pubblico delle grandi occasioni.

Presentatore d’eccezione per le due serate Ciccio Barone, sul palco anche Paoletta, la nota dj e conduttrice di Radio Italia, a divertire grandi e piccoli gli artisti erranti.

A supportare l’evento Enoteca Regionale della Sicilia – Sede del Sud Est, la Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria – dal Barocco al Liberty, il Consorzio di Tutela Vino Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G.