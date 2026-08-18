Sagra del Pesce di Pozzallo, si celebra la 57esima edizione

Il mare, il pesce azzurro, le ricette della tradizione e una grande festa in piazza. Pozzallo si prepara alla 57ª edizione della Sagra del Pesce, in programma questo fine settimana dal 21 al 23 agosto in Piazza delle Rimembranze. Dopo la scelta dello scorso anno di riportare la manifestazione alla fine di agosto, l’appuntamento resta anche quest’anno nel cuore dell’estate pozzallese, in un periodo di grande presenza turistica e di particolare vivacità per la città. Per tre giorni, dalle ore 19 in poi, fino a tarda note, Piazza delle Rimembranze si trasformerà in un grande villaggio dedicato al mare e alla gastronomia, con stand di street food, degustazioni, showcooking, espositori, artigianato, giochi e soprattutto tanta musica. Una formula che negli anni ha contribuito a fare della Sagra del Pesce uno degli appuntamenti più riconoscibili in Sicilia nonostante i mal riusciti tentativi di imitazione. Al centro della manifestazione ci sarà il pesce azzurro, elemento fondamentale della cucina e della cultura marinara locale. Sarde, sgombri e altre varietà del pescato saranno protagonisti di preparazioni che guardano alle antiche ricette della costa, ma anche di proposte più originali pensate per un pubblico sempre più ampio. Il menù della 57ª edizione propone infatti un vero viaggio nei sapori del Mediterraneo. Ci saranno il coppo di pesce fritto, con anelli di totano, gamberi e pesciolino di paranza, il cous cous con gamberi, calamari e cozze, le linguine al nero di seppia, la seppia arrosto e l’insalata mediterranea con polpo, seppie, cozze e pomodorini. E ancora, la sarda a beccafico, ovvero una delle proposte culinarie siciliane più note nel mondo, e poi le polpette di sarde, la mafalda con tonno e cipolla, quella con pesce spada e caponata, il burger di gamberi e la paella di mare. Una proposta che mette insieme cucina popolare e contaminazioni contemporanee, senza perdere il legame con la tradizione marinara pozzallese. «Il valore della Sagra sta anche nella sua capacità di far conoscere il nostro mare attraverso il cibo – afferma il sindaco Roberto Ammatuna – Il pesce azzurro è un prodotto semplice ma straordinario, legato alla vita quotidiana dei nostri pescatori e a una cucina che nel tempo ha saputo trasformare il pescato in piatti identitari. La Sagra ci permette di portare questa storia nel cuore della città e di condividerla con chi vive a Pozzallo e con chi arriva da fuori». Accanto alla gastronomia, grande spazio sarà riservato allo spettacolo con una line-up particolarmente ricca e variegata. Si inizia venerdì 21 agosto quando saliranno sul palco i Musical Jackson Friends, seguiti da Deborah Iurato. Sabato 22 agosto sarà la volta di Francesca Lanza e di Marco Ligabue in concerto. La chiusura, domenica 23 agosto, sarà affidata ai Falsi D’Autore e a DJ Jad e Wlady from Articolo 31. A completare il programma, ogni sera ci saranno altri artisti locali e momenti di animazione che accompagneranno il pubblico a tarda notte. «Abbiamo voluto che anche questa edizione avesse una forte componente di intrattenimento, perché la Sagra deve essere vissuta come una grande festa collettiva – spiega il vicesindaco e assessore al Turismo Raffaele Monte – La gastronomia resta il punto di partenza, ma attorno al pesce abbiamo costruito un programma capace di coinvolgere il pubblico per tutta la serata. L’obiettivo è creare un’esperienza che faccia rimanere in piazza cittadini e visitatori, alternando degustazioni, spettacoli e musica». Il progetto è finanziato dall’Unione Europea e promosso dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dal Comune di Pozzallo. La scelta di mantenere la manifestazione ad agosto si inserisce così nella programmazione dell’estate pozzallese, in uno dei periodi di maggiore affluenza. La Sagra diventa anche un’occasione per portare nel centro della città turisti e residenti, offrendo loro un appuntamento che conserva il carattere popolare della festa senza rinunciare a un programma artistico di richiamo. Tutte le informazioni sul sito web www.sagradelpescedipozzallo.it e sui canali social Facebook e Instagram.