Taormina, il Grande Trittico Sinfonico al Teatro Antico

Dal 18 al 20 agosto, la prestigiosa rassegna del Festival Lirico dei Teatri di Pietra presenta tre grandi serate evento dedicate al genio di Hans Zimmer, Ennio Morricone e Ludovico Einaudi.

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra consolida la sua centralità nel panorama culturale internazionale trasformando la millenaria architettura del Teatro Antico di Taormina nel palcoscenico d'eccellenza per il grande trittico sinfonico. Tre appuntamenti di straordinario valore artistico e di profonda suggestione emotiva, pensati per far risuonare le pagine musicali che hanno segnato la storia del cinema e della musica contemporanea nella meravigliosa cornice di uno dei luoghi simbolo della Sicilia.

Il percorso prenderà il via oggi 18 agosto (ore 21:00) con "Hans Zimmer Tribute – Suoni da Oscar", un'imponente celebrazione delle architetture sonore ed epiche composte dal celebre maestro tedesco. A dare vita alle monumentali colonne sonore sarà l'Orchestra del Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Catania, diretta dal Maestro Giuseppe Romeo, con la partecipazione straordinaria del soprano solista Leonora Ilieva.

Mercoledì 19 agosto (ore 21:00) la scena sarà riservata al solenne omaggio ad Ennio Morricone, un'esecuzione monumentale che vedrà protagonista l'Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal Maestro Francesco Perri, e l'imponente organico del Coro Lirico Siciliano sotto la guida di Francesco Costa, con le voci soliste del soprano Maria Francesca Mazzara e del tenore Lorenzo Papasodero.

Il trittico giungrà al suo culmine giovedì 20 agosto (ore 21:00) con "Einaudi Tribute – Elements of Light", un'esperienza sonora e visiva dal forte impatto contemplativo affidata all'Orchestra Residente del Festival Lirico dei Teatri di Pietra insieme al Coro Lirico Siciliano, sotto la direzione di Francesco Costa.

Tre serate imperdibili in cui la solennità della grande musica corale e orchestrale incontrerà l'eternità di Taormina, offrendo al pubblico un'esperienza culturale di rara intensità.