Siracusa, Auteri nuovo commissario provinciale della Democrazia Cristiana

La Democrazia Cristiana avvia una nuova fase organizzativa in provincia di Siracusa. Il deputato regionale Carlo Auteri assume il ruolo di commissario provinciale con il compito di guidare il percorso di riorganizzazione e rafforzare la presenza del partito nei diversi comuni del territorio.

La decisione comporta l’azzeramento dell’attuale coordinamento provinciale, il cui assetto era già mutato dopo la fuoriuscita di Salvo Andolina e la permanenza del solo Giuseppe Castania. Restano invece confermati i commissari cittadini, che continueranno a svolgere il proprio incarico e a rappresentare i punti di riferimento della Democrazia Cristiana nelle rispettive comunità. L’intenzione è di accompagnare la Democrazia Cristiana verso una nuova fase politica e organizzativa: “un passaggio necessario - spiega Auteri - per adeguare la struttura provinciale al percorso che il partito sta costruendo in Sicilia”.

Auteri, deputato regionale eletto nel collegio di Siracusa, ha aderito alla Democrazia Cristiana il 4 giugno 2025, entrando nel gruppo parlamentare all’Assemblea regionale siciliana. Da allora ha partecipato al radicamento del partito nel territorio siracusano, alla campagna di tesseramento e al confronto politico avviato in vista della costruzione di un progetto più ampio nell’area moderata.

“La politica regionale sta attraversando una fase di profonda trasformazione - sottolinea -. La Democrazia Cristiana è impegnata nella costruzione di un nuovo progetto politico, capace di unire identità, esperienza e nuove energie. Per affrontare questo percorso è necessario disporre anche in provincia di Siracusa di una struttura coordinata, aperta e presente in maniera capillare sul territorio”.

Il nuovo commissario provinciale rivolge inoltre un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla crescita del partito e, in particolare, a Giuseppe Castania per il lavoro svolto.

La conferma dei commissari cittadini, invece, garantisce continuità all’attività politica avviata nei comuni.

“Ripartiremo proprio dai territori e dalle persone che ogni giorno li rappresentano - conclude il neo commissario Dc -. Nelle prossime settimane incontrerò i commissari cittadini, gli amministratori, gli iscritti e quanti desiderano contribuire a questa nuova fase. L’obiettivo è costruire un’organizzazione provinciale più forte, partecipata e capace di interpretare concretamente le esigenze delle comunità. Non ci interessa creare strutture fondate soltanto sugli incarichi. Vogliamo costruire un partito vivo, inclusivo e radicato, nel quale competenze, idee e disponibilità al lavoro vengano prima delle posizioni personali. La provincia di Siracusa deve avere un ruolo centrale nel nuovo progetto politico che sta prendendo forma. Il mio compito sarà mettere insieme le migliori energie del territorio e trasformarle in una proposta credibile, concreta e autorevole”.