Andrà in onda stasera, martedì 25 agosto in seconda serata su RAI2, lo speciale dedicato alla 72esima edizione del Taormina Film Festival, che si è tenuto dal 10 al 14 giugno 2026 nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina (ME), condotto da Tiziana Rocca, direttore artistico del Festival, e prodotto da Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Tra film e anteprime assolute nelle quattro sezioni del festival, tantissime le star internazionali che hanno calcato il palco della manifestazione: Helen Mirren, Russell Crowe, Emmanuelle Seigner, Fernanda Torres, Clive Owen, Jane Campion, Holly Hunter, Akinola Davies Jr., Emile Hirsch, Toby Jones, Scott Eastwood, Abbie Cornish, Connie Nielsen, Kaya Scodelario, Gore Verbinski, Can Yaman, Michael Zelniker, Sam Nivola, Steve Toussaint, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Tom Glynn-Carney, Clotilde Courau, Nina Dobrev, Aaron Paul, Carol Alt, solo per citarne alcuni.

E moltissimi anche gli ospiti in rappresentanza del cinema italiano: oltre alla madrina di questa edizione Anna Valle, anche Franco Nero, Giancarlo Giannini, Michele Placido, Miriam Leone, Corrado Guzzanti, Alessandro Preziosi, Micaela Ramazzotti, Saul Nanni, Paolo Rossi, Pio e Amedeo, Sergio Friscia, Roberto Lipari, Gigi e Ross, Claudio Lauretta, Pietro Castellitto, Marco D’Amore, Lina Sastri, Donatella Finocchiaro, Paola Minaccioni, Violante Placido, Romana Maggiora Vergano, Aurora Leone, Francesca Archibugi.

Tra le esibizioni live on stage, invece, ad incantare il pubblico le voci di Tony Renis, Serena Brancale, Malika Ayane, Levante, Delia, Vittorio Grigolo, Giusy Ferreri, Alexia e Sarah Toscano.