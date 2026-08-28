Siracusa: ventiduenne arrestato con arma clandestina e droga

I Carabinieri della Stazione di Belvedere, coadiuvati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, in esito a una perquisizione effettuata in un casolare di campagna in contrada Tivoli di Siracusa, hanno arrestato un 22enne per detenzione di armi clandestine e sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 22enne, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso di una pistola cal. 9 a salve, modificata e resa offensiva, 620 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish, 150 grammi di marjiuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente che teneva in un borsone nascosto nella vegetazione.