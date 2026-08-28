Siracusa: due prelievi multiorgano in una settimana all'Umberto I

Due prelievi multiorgano sono stati portati a termine nell’arco della stessa settimana all’ospedale Umberto I di Siracusa. Le donazioni hanno consentito il prelievo di fegato, reni e cornee, destinati ai pazienti inseriti nelle liste d’attesa per trapianto.

Le operazioni sono state gestite dal Coordinamento per i Prelievi e i trapianti dell’Asp di Siracusa, diretto da Graziella Basso, ed eseguite dall’équipe dell’Ismett di Palermo in stretta collaborazione con i reparti del presidio sanitario e con il Centro regionale trapianti Sicilia. Le attività hanno richiesto l’intervento congiunto di un’équipe multidisciplinare composta da rianimatori, anestesisti, neurologi, chirurghi, oculisti, specialisti della diagnostica e della laboratoristica, insieme al personale infermieristico e tecnico.

«Il nostro sentimento di gratitudine va alle famiglie dei donatori che, in un momento di immenso dolore, compiono un gesto di straordinaria solidarietà, offrendo una speranza di vita ad altre persone - dichiara il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci -. Un ringraziamento va anche a tutti gli operatori sanitari che, con competenza e dedizione si adoperano per trasformare un gesto di straordinaria generosità in una concreta opportunità di vita per chi attende un trapianto".

La coordinatrice locale Graziella Basso sottolinea come “ogni donazione rappresenti il risultato di un percorso complesso, fondato sulla professionalità degli operatori e sulla sensibilità dei pazienti e delle famiglie che hanno confermato la volontà dei propri congiunti, da sempre favorevoli alla donazione di organi”.

Da gennaio di quest'anno ad oggi sono stati eseguiti cinque prelievi di organi e nove prelievi di cornee.