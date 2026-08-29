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Controlli a Tivoli di Siracusa: Carabinieri sequestrano una pistola

Controlli a Tivoli di Siracusa: Carabinieri sequestrano una pistola

CronacaSiracusa

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti a contrastare la criminalità e a garantire la sicurezza del cittadino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno portato a termine un’operazione di rastrellamento nelle aree rurali della provincia che ha consentito il rinvenimento e sequestro a carico di ignoti di una pistola Beretta 34, calibro 7,65, corredata del relativo munizionamento. La pistola era nascosta tra la folta vegetazione, all’interno di un involucro di plastica sottovuoto progettato per preservarne la perfetta efficienza. I successivi accertamenti condotti dai Carabinieri hanno rivelato la provenienza illecita dell’arma, risultata oggetto di furto.

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