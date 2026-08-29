ou
ULTIME NOTIZIE

Cani uccisi e torturati nel Catanese, denunciato un 47enne

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2026
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Siracusa e Carlentini: scattano misure cautelari

Siracusa e Carlentini: scattano misure cautelari

CronacaSiracusa

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, nell’ambito delle attività finalizzate all’intensificazione del controllo del territorio e al contrasto dei reati in ambito provinciale, negli ultimi giorni hanno eseguito provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti, tutti con precedenti penali per rati contro la persona e il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, per reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria. Nel dettaglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR hanno tratto in arresto un 34enne per violazione del divieto di avvicinamento alla madre. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa a seguito dell'aggravamento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre a cui era già sottoposto. Il provvedimento è nato dalle continue inosservanze accertate dai militari. L’arrestato è stato poi associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa. I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 23enne per violazione dell’obbligo di dimora, l’aggravamento della misura dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa a causa delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte, prontamente segnalate e documentate dai Carabinieri. L’operatività dimostrata dalle articolazioni territoriale del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa conferma la costante attenzione rivolta al monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive e alla salvaguardia della sicurezza pubblica sull’intero territorio della provincia.

Potrebbero Interessarti