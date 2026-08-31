Etna in scena: continua, a Zafferana, la rassegna estiva

Un vero e proprio successo di pubblico per gli spettacoli, di Etna in Scena, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo. Le performance continuano ad incantare il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell'Etna: "una rassegna che sta dando emozioni e grande musica".

Grande attesa per Marco Masini, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez, “Male Necessario” e l’uscita a marzo del suo ultimo progetto discografico, “Perfetto Imperfetto”, MARCO MASINI torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “MARCO MASINI – LIVE 2026”.

Il 29 agosto Marco Masini si esibirà a Zafferana Etnea (CT) al Teatro Falcone e Borsellino. Il concerto è organizzato da Puntoeacapo, all’interno della rassegna estiva Etna in Scena promossa dal Comune di Zafferana Etnea.

Oltre alle canzoni indimenticabili che sono entrate a far parte della storia della musica italiana in questi oltre 35 anni di carriera, il cantautore presenterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “PERFETTO IMPERFETTO”.

Fanno parte della tracklist dei formati fisici dell’album sia “Male Necessario”, brano con cui Fedez & Masini hanno partecipato al 76° Festival di Sanremo conquistando il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, sia “Bella Stronza”, versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana che nella scorsa edizione del Festival ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti.