Blitz dei carabinieri a Palagonia: due arresti. Sequestrata anche droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Palagonia, al termine di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato, un 24enne ed un 29enne, ritenuti responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti” e “furto di energia elettrica”, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

Supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, nella mattinata, hanno predisposto un’attività di osservazione nel comune di Palagonia nei pressi di via Soldato Pirracchio, via Novata e via Dandolo dove, una pregressa attività info investigativa, ha fatto emergere movimenti sospetti riconducibili ad un’attività di spaccio in atto.

Dopo aver riscontrata la presenza di alcuni soggetti possibilmente coinvolti nella predetta attività, nonché, un continuo via vai di soggetti ritenuti assuntori, i Carabinieri hanno cinturato l’obiettivo e fatto scattare il blitz.

All’interno dell’immobile, gli operanti hanno sorpreso a bloccato in sicurezza due uomini, identificati per un 24enne ed un 29enne, entrambi residenti a Palagonia e noti alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie.

L’edificio su due livelli, oggetto dell’operazione, presenta una struttura idonea a rendere difficoltoso l’accesso dall’esterno, verosimilmente al fine di ostacolare eventuali controlli da parte delle Forze dell’Ordine, con un portone d’ingresso in metallo.

Uno dei due ambienti, munito di cancello in ferro battuto, conduceva al piano superiore dove i Carabinieri hanno trovato una cucina adibita alla vendita dello stupefacente ed un’altra stanza “convertita” in sala giochi, con tre slot machines e dei divani disposti nella zona per la consumazione dello stupefacente.

All’interno di tale ambiente gli operanti hanno trovato un tavolo usato per la parcellizzazione, pesatura e confezionamento della sostanza stupefacente ed anche un monitor che permetteva di visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate a presidio della piazza di spaccio.

Presente anche un piccolo bagno con dei secchi colmi d’acqua, verosimilmente predisposti per consentire il rapido occultamento o la dispersione della sostanza stupefacente in caso di controllo.

I due pusher avevano nella loro disponibilità quasi 100 grammi di droga tra hashish e marijuana, 325 euro in denaro contante, 3 bilancini funzionanti, una pistola scacciacani a tamburo priva di tappo rosso, una catana con manico e custodia in legno con lama di 44 cm ed un bastone tipo manganello in legno.

I Carabinieri hanno anche recuperato una pipetta artigianale per l’assunzione di sostanza stupefacente, una boccetta di ammoniaca, una scatola di bicarbonato, un pentolino intriso di droga ed altro materiale utilizzato per il confezionamento. n.ro un rotolo di buste in plastica trasparente;

Durante le attività è stato riscontrato un allaccio diretto alla rete pubblica e, pertanto, è stato richiesto l’intervento di personale E-Distribuzione al fine di procedere alla messa in sicurezza ed alla quantificazione del danno.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno arrestato entrambi e li hanno messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’accompagnamento presso il carcere di Caltagirone.